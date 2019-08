Les résidents de Dalhousie bénéficieront d'une énergie verte efficace et fiable





DALHOUSIE, NB, le 30 août 2019 /CNW/ - Les investissements dans des projets locaux visant les infrastructures vertes qui appuient la sécurité énergétique contribuent à la croissance de l'économie et à l'amélioration de la qualité de vie des personnes qui vivent et travaillent au Nouveau-Brunswick.

René Arseneault, député de Madawaska-Restigouche, au nom de l'honorable François?Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Robert Gauvin, vice-premier ministre, ministre du Tourisme, de la Culture et du Patrimoine, au nom de l'honorable Andrea Anderson-Mason, ministre de la Justice et ministre responsable de la Société de développement régional, ont annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement à un projet d'infrastructure locale dans la ville de Dalhousie.

Le projet comprend l'installation d'une turbine déjà achetée, ainsi que la construction d'un bâtiment pour abriter la turbine et un raccordement pour relier le projet au réseau d'Énergie Nouveau-Brunswick existant. L'eau excédentaire du barrage local sera utilisée pour faire fonctionner la turbine. La turbine fournira une nouvelle source d'énergie hydroélectrique pour le réseau électrique provincial existant et une source locale d'énergie qui fournira une énergie plus efficace et plus fiable à la collectivité de Dalhousie.

Une fois terminé, le projet profitera directement aux résidents du Nouveau-Brunswick en améliorant l'efficacité et la fiabilité énergétiques tout en augmentant la capacité globale de production d'énergie.

Le gouvernement du Canada investit plus de 600 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Collectivités rurales et nordiques du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick verse plus de 280 000 $ et la Ville de Dalhousie verse plus de 120 000 $.

Citations

« Des infrastructures publiques modernes sont essentielles pour répondre aux besoins des collectivités canadiennes. L'investissement dans ce projet d'énergie verte à Dalhousie permettra d'offrir aux résidents des services plus fiables, de protéger l'environnement et de soutenir la croissance économique locale. Cet investissement va de pair avec l'amélioration des possibilités d'emploi, du revenu familial et de la qualité de vie des personnes qui vivent et travaillent au Nouveau-Brunswick. »

René Arseneault, député de Madawaska-Restigouche, au nom de l'honorable François?Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'investissement dans cet important projet d'infrastructure verte profitera aux résidents et aux entreprises de Dalhousie ainsi qu'à notre réseau de distribution d'électricité. »

L'honorable Robert Gauvin, vice-premier ministre, ministre du Tourisme, de la Culture et du Patrimoine, au nom de l'honorable Andrea Anderson-Mason, ministre de la Justice et ministre responsable de la Société de développement régional

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à connecter tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à connecter tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial visant à stimuler la croissance économique dans la région dans cinq secteurs prioritaires :

main-d'oeuvre qualifiée/immigration;



innovation;



croissance propre et changements climatiques;



commerce et investissement;



infrastructures.

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Nouveau-Brunswick : https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/nb-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

