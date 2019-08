L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - DMGI

Reprise des négociations pour : Société : DMG Blockchain Solutions Inc. Symbole à la Bourse de croissance TSX : DMGI Reprise (HE) : 9 h 30, le 6 septembre 2019 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les...

Bitfarms Ltd. («?Bitfarms?» ou la «?Société?») , annonce aujourd'hui ses résultats consolidés pour les périodes de trois mois et de six mois terminées le 30 juin 2019 (tous les montants sont en dollars américains, sauf indication contraire)....