Le Festival de montgolfières de Gatineau unique au monde par sa présence en milieu urbain





Le gouvernement du Canada appuie ce Festival haut en couleur dans l'Outaouais avec une contribution de plus de 190 000 $

GATINEAU, QC, le 30 août 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) et Patrimoine canadien

L'appui du gouvernement du Canada à des manifestations culturelles contribue à créer des retombées économiques et médiatiques substantielles dans les régions où elles ont lieu, tout en offrant ainsi une vitrine exceptionnelle à nos artistes et artisans locaux.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains, et le ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, l'honorable Pablo Rodriguez, profitent de la tenue du Festival de montgolfières de Gatineau pour réaffirmer le soutien du gouvernement du Canada à la rencontre annuelle qui se déroule aux abords de la rivière des Outaouais.

Afin d'appuyer le Festival qui se déroulera du 29 août au 2 septembre 2019, une aide financière de 90 000 dollars est accordée par DEC, sous forme de contribution non remboursable, en vertu du Programme de développement économique du Québec. Ce montant permettra, entre autres, de soutenir la commercialisation hors Québec du Festival, afin de favoriser le rayonnement touristique de la région et d'attirer de nombreux visiteurs d'ici et d'ailleurs.

Également, Patrimoine canadien verse une somme de 102 500 dollars pour la tenue de l'événement de 2019, par l'entremise du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine. Cette somme permettra, notamment, d'appuyer la programmation de la 32e édition du Festival qui inclut la présentation de spectacles variés mettant en vedette des artistes de la scène locale.

Citations

« Le tourisme représente un secteur d'activité très important et le gouvernement du Canada s'engage à le rendre profitable à tous. En accordant notre soutien à des projets comme celui du Festival de montgolfières de Gatineau, nous comptons sur la mise en valeur et l'attraction touristique concurrentielle des régions du Québec à l'échelle mondiale afin de stimuler la croissance économique et de créer de bons emplois pour les familles de la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Le gouvernement du Canada a à coeur de soutenir des événements comme le Festival de montgolfières de Gatineau qui constituent des vitrines exceptionnelles pour nos artistes et qui offrent aux Canadiens l'occasion d'assister à des prestations de qualité dans leur localité. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

Faits en bref

Le Festival de montgolfières de Gatineau génère des retombées de 9,7 millions de dollars et vise à attirer 200 000 visiteurs annuellement ainsi que plus de 1 200 caravanes.

génère des retombées de 9,7 millions de dollars et vise à attirer 200 000 visiteurs annuellement ainsi que plus de 1 200 caravanes. Les festivaliers peuvent profiter, entre autres, d'une programmation proposant 300 spectacles et animations, des envolées de montgolfières et plusieurs activités familiales.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains .

. Le volet Festivals locaux du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine offre une aide financière aux groupes locaux qui organisent des festivals récurrents et présentent des oeuvres d'artistes et d'artisans locaux ou des interprètes du patrimoine historique local.

