Subaru WRX et WRX STI 2020 : performances et valeurs sûres sur toute la ligne





La WRX reçoit des perfectionnements au moteur et au différentiel ainsi qu'une présentation rehaussée des contre-portes ornées de surpiqûres rouges.

Les WRX STI présentent des améliorations esthétiques et certaines versions sont chaussées de nouvelles roues en alliage.

Le prix de départ des WRX est toujours fixé à 29 995 $, le meilleur rapport qualité-prix dans le segment des voitures sport de performance pour une quatrième année de suite.

MISSISSAUGA, ON, le 30 août 2019 /CNW/ - Les WRX et WRX STI continuent de faire sensation grâce à leurs performances issues du rallye. Les adaptes seront heureux d'apprendre que les modèles 2020 arriveront chez les concessionnaires Subaru du Canada en septembre.

WRX 2020

Avec son moteur turbo SUBARU BOXER de 2 L à injection directe, la berline hautes performances WRX 2020 séduira les vrais passionnés. Le moteur optionnel de la WRX qui livre 268 chevaux et 258 lb-pi de couple peut être couplé au choix à une transmission manuelle à 6 rapports ou une transmission Sport Lineartronic avec mode manuel. Les deux transmissions sont jumelées à la légendaire traction intégrale (TI) symétrique à prise constante Subaru qui procure des prestations optimales dans toutes les conditions.

La Subaru WRX est équipée du système d'orientation active du couple qui seconde la TI afin d'améliorer le comportement en virage et la précision. Le contrôle de la dynamique multimode (VDC) procure précision et agrément de conduite, tandis que le système Subaru Intelligent Drive (SI-DRIVE), livrable sur les modèles équipés de la CVT, permet au conducteur d'optimiser les performances et la puissance de la WRX.

En nouveauté pour 2020, Subaru a perfectionné le réglage du moteur afin de réduire le délai de réaction du régime (phénomène appelé « rev-hang » en anglais). Tous les modèles bénéficient du différentiel arrière R167 révisé et, à bord, les versions WRX et Sport se distinguent entre autres par les surpiqûres rouges sur les contre-portes. Sur toutes les versions WRX équipées de la transmission Sport Lineartronic, la technologie EyeSight à présent livrée de série inclut l'affichage de surveillance et le frein de stationnement électronique avec fonction de retenue automatique (AVH). Les performances de la version Sport-tech RS sont rehaussées par les nouveaux freins hautes performances Brembo dotés d'étriers rouges à 4 pistons à l'avant et à 2 pistons à l'arrière.

La WRX 2020 conserve son exceptionnel rapport qualité-prix qui a toujours fait sa réputation et qui a contribué à lui valoir le prix ALG Meilleure valeur résiduelle au Canada/Meilleure voiture sport pour une huitième fois en 11 ans, tandis que Subaru a de nouveau obtenu le titre de Meilleure marque grand public.

La WRX se caractérise aussi par le niveau de protection inégalé, puisque toutes les versions Sport Lineartronic ont reçu de l'IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) la mention Premier Choix Sécurité+ (PCS+) 2019 grâce à la protection accrue que fournissent la technologie EyeSight et les phares directionnels à DEL qui équipent ces versions.

Avec ses performances, son excellent rapport qualité-prix et ses caractéristiques de sécurité, la WRX 2020 reste au sommet de la catégorie sur le marché canadien des voitures sport.

Modèle Transmission PDSF WRX TM6 29 995$ WRX Sport TM6 33 495$ WRX Sport CVT 35 795$ WRX Sport-tech TM6 36 795$ WRX Sport-tech CVT 39 395$ WRX Sport-tech RS TM6 39 695$

WRX STI 2020

La WRX STI 2020, qui compte plusieurs décennies d'expérience en rallye, montre la voie en matière de performances exaltantes et de sensations fortes. La WRX STI est animée par un moteur turbo SUBARU BOXER de 2,5 L couplé à une transmission manuelle à 6 rapports courts.

Offrant une maîtrise sans pareille, la WRX STI comprend un différentiel central multimode sur demande (DCCD) qui régule selon les besoins le couple livré par l'intermédiaire du système TI symétrique à prise constante de Subaru. À l'instar de la WRX, la WRX STI propose aussi des technologies comme le système actif d'orientation du couple et le VDC Subaru afin d'améliorer les prestations, ainsi que le système amélioré SI-DRIVE qui autorise une maîtrise encore plus grande.

La WRX STI 2020 bénéficie d'améliorations esthétiques qui, bien que discrètes, en rehaussent l'allure et la prestance. Toutes les STI sont ornées d'une baguette au bas du pare-chocs avant, tandis que les versions Sport et Sport-tech sont chaussées de roues redessinées de 19 po en alliage d'aluminium usiné. Pour plus de commodités, les versions Sport incluent à présent une clé de proximité avec démarrage par bouton-poussoir.

Modèle Transmission PDSF WRX STI TM6 40 295$ WRX STI Sport TM6 42 795$ WRX STI Sport-tech avec immense déflecteur TM6 47 395$ WRX STI Sport-tech avec déflecteur à profil bas TM6 47 395$

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 94 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

