Le Canada investit dans des améliorations écoénergétiques au Québec

LACHUTE, QC, le 30 août 2019 /CNW/ - L'efficacité énergétique industrielle permet de renforcer la compétitivité, de réduire les coûts, de maximiser les profits et de promouvoir un environnement plus durable. La promotion des pratiques écoénergétiques est un élément essentiel de la stratégie canadienne de transition vers un avenir axé sur l'énergie propre.

Le député d'Argenteuil-La Petite-Nation, Stéphane Lauzon, a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, l'octroi de 80?000 $ à Cascades Inc. pour un système d'information de gestion de l'énergie (SIGE) qui vise une réduction de cinq pourcent de la consommation et des coûts d'énergie dans deux de ses usines au Québec.

Ce SIGE, mis en place avec l'aide financière du programme Efficacité énergétique dans l'industrie de Ressources naturelles Canada et le soutien du Partenariat en économie d'énergie dans l'industrie canadienne (PEEIC), permettra à Cascades de mieux planifier, contrôler et améliorer l'efficacité énergétique globale de ses usines de Lachute et de Candiac, qui produisent une gamme de produits de papier.

Le PEEIC, qui réunit plus de 2?300 entreprises représentant 20 secteurs de l'industrie et plus de 50 associations professionnelles, est un partenariat primé entre le gouvernement du Canada et l'industrie canadienne qui favorise l'efficacité énergétique dans l'industrie en promouvant l'adoption de systèmes de gestion de l'énergie, de bonnes pratiques et de technologies.

Citations

«?Nous travaillons avec l'industrie en vue de créer un Canada plus prospère, plus compétitif et plus durable. Ardent défenseur de l'efficacité énergétique, le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec des organisations de tous les coins du pays pour réduire les coûts et la consommation d'énergie et préparer un avenir axé sur l'énergie propre.?»

Stéphane Lauzon

Député d'Argenteuil-La Petite-Nation



«?Les systèmes d'information sur la gestion de l'énergie de Cascades, que nous avons pu mettre en place avec l'aide de Ressources naturelles Canada, s'appuient sur plus de 20 ans d'expérience que compte Cascades en matière d'efficacité énergétique. Le système SIGE intègre les meilleures pratiques ISO 50 001 et «Energy Star - Energy Management», reconnues par les leaders de l'industrie. La surveillance continue de notre performance énergétique est un élément clé de la réalisation des objectifs du Plan de développement durable de Cascades?».

Fabien Demougeot

Directeur énergie, Cascades

Lien pertinent

Partenariat en économie d'énergie dans l'industrie canadienne (PEEIC)

