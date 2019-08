Le gouvernement du Canada travaille avec des partenaires autochtones pour offrir de la formation axée sur les compétences et des possibilités d'emploi aux jeunes Autochtones





VAL-D'OR, QC, le 30 août 2019 /CNW/ - Une économie solide est une économie inclusive, dans laquelle chacun a une chance réelle et juste de réussir. Bien que les Autochtones représentent le segment de la population canadienne le plus jeune et en plus forte croissance, ils continuent d'être sous-représentés dans la population active.

Aujourd'hui, le ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme et député d'Honoré-Mercier, l'honorable Pablo Rodriguez, au nom de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a souligné le financement versé au Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or dans le cadre du Fonds pour les compétences et les partenariats (FCP) et de la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ).

Le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or recevra plus de 3,5 millions de dollars pour des programmes qui aident les jeunes Autochtones à surmonter les obstacles qu'ils rencontrent en matière de compétences et d'emploi lorsqu'ils cherchent à intégrer le marché du travail.

Le FCP encourage les organisations autochtones à former des partenariats stratégiques avec les gouvernements, les entreprises et les organisations communautaires afin de fournir de la formation axée sur les compétences qui mènera à des emplois à long terme ciblés pour les Autochtones. Le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or recevra plus de 2,7 millions de dollars du FCP pour sa stratégie Mikimo, qui aide 275 jeunes Autochtones. Le projet prévoit une série d'ateliers pour promouvoir la connaissance de soi, la préemployabilité et l'employabilité.

La SECJ fournit des fonds pour la mise en place de services d'emploi flexibles et de mesures de soutien améliorées pour tous les jeunes Canadiens. Elle aide les jeunes à perfectionner leurs compétences et à acquérir l'expérience dont ils ont besoin pour réussir leur intégration au marché du travail, en garantissant que personne n'est laissé de côté. Le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or reçoit des fonds de la SECJ depuis 2016 pour un soutien continu jusqu'en 2020. Ces fonds permettent d'aider 54 jeunes Autochtones de la communauté à intégrer avec succès le marché du travail ou à retourner à l'école. Les 85 000 $ supplémentaires annoncés aujourd'hui portent à plus de 760 000 $ le montant total du financement pour le projet Tciman.

« En travaillant en étroite collaboration avec les Autochtones pour créer plus de possibilités d'emploi et de formation, notre gouvernement montre comment il est important de bâtir des communautés solides comme la nôtre, au Québec et partout ailleurs au pays. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme et député d'Honoré-Mercier

« Éliminer les obstacles à l'emploi pour les Autochtones fait partie de l'engagement du gouvernement du Canada à s'assurer que chacun a une chance réelle et juste de réussir. En travaillant en étroite collaboration avec les Autochtones pour les aider à acquérir les compétences et la formation dont ils ont besoin pour trouver de bons emplois, nous stimulerons l'économie, renforcerons la classe moyenne et aiderons ceux qui travaillent fort pour en faire partie. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

« Ces projets mettent en valeur la richesse d'une main-d'oeuvre autochtone pour une contribution active à la société et au monde du travail. L'aide financière du gouvernement du Canada contribue à la création d'une prospérité économique et sociale pour la communauté autochtone de Val-d'Or et permet d'ancrer la réconciliation dans des espaces authentiques de dialogue et de partage entre les peuples. »

- Oscar Kistabish, président, Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or

Le FCP dispose d'un financement annuel de 50 millions de dollars et a obtenu environ 250 millions de dollars (en espèces et en nature) de partenariats depuis sa création en 2010.





Le 3 juin 2019, la SECJ a été modernisée pour offrir une plus grande variété de programmes visant à aider les jeunes à surmonter les obstacles à l'emploi et à acquérir les compétences, les aptitudes et l'expérience de travail requises pour bien démarrer leur carrière. Fondée sur les recommandations du Groupe d'experts sur l'emploi chez les jeunes, la stratégie modernisée offre des services plus flexibles, des critères d'admissibilité plus souples et des mesures de soutien améliorées pour les jeunes qui rencontrent des obstacles à l'emploi.





Dans le Budget 2018, le gouvernement consacrait le montant très considérable de deux milliards de dollars sur cinq ans et de 408,2 millions de dollars par année par la suite à la création du Programme de FCEA. Ce dernier permettra d'accroître le soutien apporté aux partenaires autochtones par l'entremise d'une plus grande flexibilité de financement et d'ententes d'une plus longue durée. Ces améliorations reflètent la détermination du gouvernement à faire progresser la réconciliation et à offrir un meilleur avenir aux Autochtones et à l'ensemble des Canadiens.





Les volets de la précédente Stratégie emploi jeunesse, c'est-à-dire Connexion compétences, Objectif carrière et Expérience emploi été, ont été combinés afin de créer une approche plus globale pour le financement et la prestation des services.





Au cours des deux dernières années, le gouvernement du Canada s'est engagé à affecter plus de 500 millions de dollars pour moderniser la SECJ horizontale, de sorte qu'elle puisse mieux aider tous les jeunes Canadiens à réussir leur transition vers le marché du travail. La SECJ modernisée appuie les objectifs de la Politique jeunesse du Canada , annoncée par le premier ministre et ministre de la Jeunesse en mai 2019.





s'est engagé à affecter plus de 500 millions de dollars pour moderniser la SECJ horizontale, de sorte qu'elle puisse mieux aider tous les jeunes Canadiens à réussir leur transition vers le marché du travail. La SECJ modernisée appuie les objectifs de la Politique jeunesse du , annoncée par le premier ministre et ministre de la Jeunesse en mai 2019. Les gouvernements du Canada et du Québec ont récemment signé une entente en appui aux jeunes dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse. Dans le cadre de cette entente, Québec recevra environ 135 millions de dollars sur cinq ans, à compter d'avril 2020, afin d'offrir de la formation axée sur les compétences et des services d'emploi aux jeunes de la province et d'éliminer les obstacles pour que les jeunes puissent acquérir l'expérience et les compétences dont ils ont besoin pour mener la carrière de leur choix.

