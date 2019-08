Le gouvernement du Canada investit dans le Groupe d'action sur la Charte bleue du Commonwealth





OTTAWA, le 30 août 2019 /CNW/ - Le Canada est une nation océanique. Avec le plus long littoral du monde et entourés de trois océans, nos écosystèmes marins abritent une abondance de vie marine et soutiennent plus de 350 000 emplois au Canada. Toutefois, le gouvernement du Canada reconnaît que nos océans, nos voies navigables et nos côtes font face à des menaces urgentes, allant du réchauffement des eaux causé par les changements climatiques à un déclin de la biodiversité marine. Cela a une incidence directe sur la santé de notre environnement et de notre économie.

En réponse à cette situation, le gouvernement du Canada agit dès maintenant. Nous avons protégé près de 14 pour cent de nos zones marines et côtières et mis en place le Plan de protection des océans ? l'investissement le plus important de l'histoire canadienne visant à protéger nos eaux et nos côtes.

Aujourd'hui, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé un investissement de 2,7 millions de dollars au cours des quatre prochaines années pour protéger davantage nos océans grâce aux travaux du Groupe d'action de la Charte bleue du Commonwealth sur les observations océaniques. Le Groupe d'action fera progresser l'observation de l'océan par l'innovation et le développement, et encouragera la communication de l'information pour rendre les données, les connaissances et les pratiques exemplaires plus accessibles, notamment aux petits États insulaires en développement. Un accès accru à l'information fera en sorte que les décisions, les produits et les services sont fondés sur les sciences océaniques. Par ailleurs, le Groupe d'action élaborera aussi des stratégies visant à renforcer la connaissance de l'océan et l'inclusion, y compris l'égalité entre les sexes, et à donner aux jeunes scientifiques la possibilité de participer davantage aux activités éducatives, aux échanges et aux projets conjoints liés aux océans.

Le Canada demeure déterminé à faire progresser les sciences océaniques à l'échelle mondiale. Son investissement dans la Charte bleue favorisera une plus grande collaboration entre les partenaires du Commonwealth et appuiera ses travaux en tant que membre de la Commission océanographique intergouvernementale (COI), y compris les activités qui s'inscrivent dans la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable. Il augmentera également les possibilités offertes aux femmes et aux jeunes dans toutes les disciplines, y compris les sciences. Pour promouvoir l'égalité dans le domaine des sciences océaniques, le Canada a été l'hôte, le 27 juin 2019, à la 30e session de l'Assemblée de la COI à Paris, d'un événement intitulé « Autonomisation des femmes dans la Décennie des Nations Unies », et il a financé le travail d'une Canadienne en sciences océaniques à la Commission. Le Canada a également offert d'appuyer la Décennie des Nations Unies par l'intermédiaire d'un bureau de projet, conçu pour servir d'organisme de liaison pour planifier, promouvoir et coordonner les activités de la Décennie des Nations Unies.

Citations

«?Notre gouvernement s'est engagé à rendre nos eaux plus propres, plus sûres et plus saines pour les générations actuelles et futures. Cet investissement permettra de poursuivre l'innovation tout en travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires du Commonwealth afin de partager nos connaissances sur les océans et de les rendre accessibles. Tout en mettant l'accent sur l'amélioration des données océanographiques, nous sommes déterminés à faire de l'égalité des sexes et de la représentation des jeunes dans le domaine des sciences océaniques une priorité. Nous continuons de travailler avec nos partenaires du Commonwealth et des scientifiques de tous horizons pour approfondir nos connaissances sur les océans et sur la façon de les protéger.?»

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

En mai 2019, le Groupe d'action de la Charte bleue sur les observations océaniques a tenu sa réunion inaugurale à Ottawa ( Ontario ). Les membres ont défini les priorités et élaboré le mandat et le plan d'action du Groupe. Le Groupe d'action tiendra des réunions annuelles pour examiner la progression de son plan d'action.

( ). Les membres ont défini les priorités et élaboré le mandat et le plan d'action du Groupe. d'action tiendra des réunions annuelles pour examiner la progression de son plan d'action. En novembre 2018, le gouvernement du Canada a fourni jusqu'à 9,5 millions de dollars de financement supplémentaire pour faire progresser les activités de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques. Ce financement s'ajoute aux engagements pris par le Canada dans le cadre de la Charte bleue. La Charte bleue s'harmonise également avec l'objectif 14 «?Vie aquatique?» des Nations Unies en matière de développement durable.

En septembre 2018, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement pouvant atteindre 5,6 millions de dollars pour appuyer la mise en service du réseau Argo Ocean Array. Les flotteurs dérivants librement surveillent les eaux internationales et mesurent les changements de température et de salinité des océans. Les données d'observation recueillies aideront les pays en développement à déceler et à réduire les risques pour leurs collectivités côtières.

En avril 2018, le premier ministre a annoncé l'engagement du Canada à devenir le champion de la Charte bleue du Commonwealth pour l'observation des océans, l'un des neuf groupes d'action de la Charte.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

Abonnez-vous pour recevoir nos communiqués et plus au moyen des fils RSS. Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire, visitez : www.dfo-mpo.gc.ca/media/rss-fra.htm.

SOURCE Pêches et Océans Canada

Communiqué envoyé le 30 août 2019 à 13:31 et diffusé par :