Invitation aux médias - Inauguration du CHSLD Sylvie-Lespérance

Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à l'inauguration du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Sylvie-Lespérance. L'activité se déroulera en présence de la ministre responsable des Aînés et des...

Maintenant plus que jamais, les collectivités ont besoin d'aide pour faire face aux phénomènes météorologiques de plus en plus fréquents et intenses attribuables aux changements climatiques. Il est essentiel de réduire les effets que produisent les...