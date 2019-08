Les résidents du Grand Shediac bénéficieront des améliorations apportées à la station de relèvement des eaux usées





SHEDIAC, NB, le 30 août 2019 /CNW/ - Il est essentiel d'investir dans des infrastructures modernes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées pour que les Canadiens et leurs familles aient accès à des services fiables qui répondent aux besoins de collectivités dynamiques tout en créant de bons emplois qui favorisent l'essor de la classe moyenne.

Aujourd'hui, l'honorable Dominic Leblanc, ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'infrastructure et des Collectivités, l'honorable Jeff Carr, ministre de l'Environnement et des Administrations locales, et Joey Frenette, gestionnaire principal, Commission des égouts de Shediac, a annoncé un financement fédéral de 425?000 dollars pour un projet visant à améliorer les systèmes de traitement des eaux usées dans la région du Grand Shediac.

Le projet comprend le renouvellement et l'amélioration de diverses stations de relèvement, l'ajout de génératrices fixes, des mises à niveau électriques et mécaniques et l'installation de nouvelles génératrices de secours. Une fois achevées, ces importantes améliorations renforceront le système local de collecte et de traitement des eaux usées, aideront à maintenir les voies navigables locales propres et feront en sorte que les collectivités du Grand Shediac demeurent en santé et habitables pendant encore de nombreuses années.

Le gouvernement du Canada accorde jusqu'à 425?000 $ pour ce projet dans le cadre du Fonds pour l'assainissement de l'eau potable et des eaux usées. Le gouvernement provincial versera jusqu'à concurrence de 212?500 $ et la Commission des égouts - Shediac et banlieue assumera le reste des coûts.

« Les systèmes modernes et efficaces de traitement des eaux usées sont essentiels à la protection de la santé des collectivités du Nouveau-Brunswick et à la qualité de vie élevée des résidents. Notre gouvernement est fier d'appuyer ces améliorations essentielles au système de traitement des eaux usées, qui permettront aux résidents du Grand Shediac de continuer à avoir accès à des services municipaux de qualité, tout en protégeant la santé publique et l'environnement local. »

L'honorable Dominic Leblanc, ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous sommes heureux de contribuer à cet important projet qui contribuera à assurer un développement durable, un environnement sain et des collectivités résilientes dans la grande région de Shediac. »

L'honorable Jeff Carr, ministre de l'Environnement et des Administrations locales

« Le rôle du GSSC dans la protection de l'environnement et de la santé publique est grandement appuyé par ces contributions, qui permettent le renouvellement des principales composantes de l'infrastructure. »

Joey Frenette, gestionnaire principal, Commission des égouts de Shediac

Faits en bref

Grâce au plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures écologiques, des infrastructures sociales, des routes de commerce et de transport et dans les communautés nordiques et rurales du Canada .

, le gouvernement du investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures écologiques, des infrastructures sociales, des routes de commerce et de transport et dans les communautés nordiques et rurales du . De cette somme, 26,9 milliards de dollars permettent de soutenir des projets d'infrastructure verte, dont 5 milliards de dollars qui servent à l'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : La Stratégie canadienne de la connectivité, qui vise à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural, du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : La Stratégie canadienne de la connectivité, qui vise à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural, du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural du Canada tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs. Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial visant à stimuler la croissance économique de la région dans cinq secteurs prioritaires :

la main-d'oeuvre qualifiée et l'immigration;



l'innovation;



la croissance propre et les changements climatiques;



le commerce et l'investissement;



l'infrastructure.

