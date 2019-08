Déclaration conjointe du député de l'Ontario, Michael Coteau, et du député du Québec, Guy Ouellette

Les nouvelles idées ont le pouvoir de changer notre façon de voir le monde et de mener à des découvertes qui nous aideront à relever certains de nos plus grands défis. Les investissements dans le travail novateur et créatif des chercheurs contribuent...

L'industrie des mines et des minéraux est importante pour notre économie et pour les collectivités d'un bout à l'autre du pays. Dans notre cheminement vers un avenir énergétique propre, une exploitation plus propre et plus durable de nos ressources...