Amélioration de la banque alimentaire Interfaith pour accroître la sécurité alimentaire des résidents de Lethbridge





LETHBRIDGE, AB, le 30 août 2019 /CNW/ - Accroître l'accès à des services alimentaires et sociaux abordables et de grande qualité procure aux gens une tranquillité d'esprit et aide à bâtir des collectivités dynamiques et inclusives où chacun a la possibilité de réussir.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé un financement pour l'agrandissement et l'amélioration du bâtiment de la banque alimentaire Interfaith. Il s'agit de la troisième et dernière phase du projet Building Possibilities.

En réponse à la demande croissante pour ses services, la banque alimentaire prend de l'expansion afin d'occuper tout l'établissement et ainsi mieux assurer la sécurité alimentaire dans la collectivité. Le projet permettra d'améliorer l'accès à des aliments nutritifs, aux services clés et à de la formation pour les familles locales dans le besoin tout en appuyant les petites banques alimentaires rurales du sud de l'Alberta.

L'agrandissement de l'aire d'accueil des clients permettra au centre de desservir les familles plus efficacement. De nouvelles salles de classe seront également ajoutées pour les programmes offerts sur place. Offerts en partenariat avec d'autres organismes communautaires, les programmes seront axés sur l'alphabétisation, l'emploi, les compétences financières et autres. L'espace sera également utilisé pour offrir des services de santé publique et consultations.

Le gouvernement du Canada investit plus de 120 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan d'infrastructure Investir dans le Canada.

Citations

« Tout le monde mérite d'aller au lit l'estomac plein et d'avoir accès à une nourriture abordable et de qualité. L'agrandissement des installations de la banque alimentaire Interfaith permettra d'offrir une tranquillité d'esprit aux résidents de Lethbridge grâce à un accès amélioré aux services des banques alimentaires pour les personnes dans le besoin. Il contribuera également à rapprocher les gens de la collectivité en offrant d'importants programmes qui profiteront aux familles et aux résidents de la région. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Recevoir un financement aussi considérable pour les rénovations du bâtiment est incroyable et signifie que les dons de la communauté peuvent être consacrés directement à nos programmes et services. L'amélioration de l'aire des services à la clientèle et des salles de classe nous permettra de mettre en place davantage de services communautaires sur les lieux pour faire face aux problèmes sous-jacents qui amènent les gens à faire la file aux banques d'aliments. La collaboration entre les services communautaires existants contribue à donner aux gens les moyens de s'employer à assurer leur propre sécurité alimentaire. »

Danielle McIntyre, directrice exécutive de la banque alimentaire Interfaith

Faits en bref

En plus de la contribution fédérale, le projet recevra également un financement :

de la province de l' Alberta : 125 000 $

: 125 000 $

de la Ville de Lethbridge : 122 684 $

: 122 684 $

du programme New Horizons for Seniors : 12 216 $

: 12 216 $ Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 25,3 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure sociale dans les collectivités canadiennes.

De plus, 4 milliards de dollars de ce montant sont consacrés à des projets d'infrastructure dans les collectivités autochtones.

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Alberta :

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/ab-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 30 août 2019 à 11:31 et diffusé par :