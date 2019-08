Festivals et événements - Saison printemps-été 2019 - Le gouvernement du Québec est fier de soutenir KWE! À la rencontre des peuples autochtones





QUÉBEC, le 30 août 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui à l'organisation de KWE! À la rencontre des peuples autochtones, qui se déroule jusqu'au 2 septembre prochain.

La ministre responsable des Affaires autochtones, Mme Sylvie D'Amours, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, et la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 290 000 $ pour soutenir cet événement.

L'événement KWE! À la rencontre des peuples autochtones est une occasion de découvrir l'histoire, l'art et les cultures des dix Premières Nations et des Inuits au Québec. À l'occasion de ce festival, les visiteurs pourront en apprendre davantage sur les réalités et les enjeux actuels des Premières Nations et des Inuits.

Pour la réalisation des activités, le Secrétariat aux affaires autochtones accorde une somme de 100 000 $ par l'entremise du Fonds d'initiatives autochtones III, tout comme le Secrétariat à la Capitale-Nationale, qui, en vertu du Programme d'appui aux actions régionales, octroie lui aussi un montant de 100 000 $. Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, verse une somme de 70 000 $ issue de son programme Re-Connaître 2018-2019 - Revitalisation, création et transmission. Le ministère du Tourisme, quant à lui, verse une aide financière de 20 000 $ grâce au programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Citations :

« C'est fantastique que se tienne au coeur du Vieux-Québec un rassemblement qui nous permet de découvrir et d'apprécier les cultures autochtones sous toutes leurs formes, en plus d'avoir la chance de témoigner de l'ampleur des talents et de la créativité des membres des Premières Nations et des Inuits! Nous sommes choyés de pouvoir vivre cette expérience et de prendre conscience de l'apport important et précieux des cultures autochtones au Québec. Je félicite les instigateurs de cette activité, soit le Conseil de la Nation huronne-wendat et l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, ainsi que l'organisme KWE! À la rencontre des peuples autochtones, pour l'organisation de cette belle fête, qui, je l'espère, donnera lieu à des rencontres aussi surprenantes que nombreuses et à la naissance de nouvelles amitiés. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides

« KWE! À la rencontre des peuples autochtones est une véritable occasion de mettre en lumière la réalité, les valeurs et les enjeux de nos nations autochtones. Il s'agit d'un moment privilégié de se rassembler dans un environnement convivial et rempli d'histoire. Ce rendez-vous estival attire des visiteurs d'un peu partout, ici dans notre belle capitale, et permet de faire rayonner la région bien au-delà de ses frontières. Faites partie de cette grande rencontre! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Les cultures autochtones sont fortes et diverses. Elles nous offrent en partage des traditions, des modes de vie, des savoir-faire, des expressions artistiques, des visions du monde, d'importantes traditions orales et de très anciens témoignages archéologiques. C'est par elles que passent la pérennité d'une identité affirmée, le développement socioéconomique intégré des communautés de même que la fierté d'appartenir à des nations modestes au regard du nombre, mais grandes et nobles face à notre histoire commune et à celle des civilisations humaines. Le Québec se doit de les reconnaître et de les soutenir. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

« C'est avec grande fierté que votre gouvernement soutient l'événement KWE! À la rencontre des peuples autochtones, un important rassemblement culturel qui célèbre le riche passé des Premières Nations et des Inuits, en plus de mettre à l'honneur les traditions autochtones. En attirant un grand nombre de visiteurs d'ici et d'ailleurs, cet événement contribue à diversifier l'offre touristique de la Capitale-Nationale et il fait rayonner le Québec. Le tourisme est un puissant moteur de l'économie québécoise et ce grand rendez-vous festif génère des retombées touristiques importantes pour la région. J'invite d'ailleurs les vacanciers à prolonger leur séjour dans les environs afin de vivre une expérience des plus mémorables. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

