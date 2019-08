Déclaration commune de Postes Canada, l'Association des officiers des postes du Canada, l'Association canadienne des maîtres de poste et adjoints, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes et le Syndicat des employés des postes et communications





OTTAWA, le 30 août 2019 /CNW/ - Postes Canada et ses agents négociateurs reconnaissent que le service postal, conçu pour servir l'ensemble des Canadiens, a également un impact environnemental considérable. Ensemble, ils ont un intérêt et une responsabilité partagés à l'égard de la réduction de l'empreinte écologique de Postes Canada. En avril 2019, Postes Canada, l'Association des officiers des postes du Canada, l'Association canadienne des maîtres de poste et adjoints, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes et le Syndicat des employés des postes et communications ont officiellement entrepris une collaboration axée sur l'environnement.

Par cette collaboration, nous nous engageons à respecter l'objectif, les principes et les mesures initiales définis ci-dessous.

Objectif

Postes Canada et ses agents négociateurs collaboreront afin de réduire l'empreinte écologique de la Société et s'efforceront d'agir comme chef de file dans des secteurs clés, en mettant tout d'abord l'accent sur les activités de Postes Canada et leurs principales répercussions sur l'environnement.

Principes

Les partenaires sont heureux de travailler ensemble sur leurs intérêts environnementaux communs en tenant compte des principes directeurs suivants :

Engagement à long terme : Cette collaboration est une entreprise de longue haleine tournée vers l'avenir, conçue pour guider et appuyer la mise en oeuvre de la stratégie environnementale de Postes Canada élaborée par les partenaires.

Cette collaboration est une entreprise de longue haleine tournée vers l'avenir, conçue pour guider et appuyer la mise en oeuvre de la stratégie environnementale de Postes Canada élaborée par les partenaires. Bonne foi : Les partenaires collaborent en toute bonne foi afin d'améliorer les résultats environnementaux pour Postes Canada, ses employés, ses clients et le public.

Les partenaires collaborent en toute bonne foi afin d'améliorer les résultats environnementaux pour Postes Canada, ses employés, ses clients et le public. Participation significative : Les partenaires s'engagent à participer à cette collaboration de manière significative et constante en définissant et en mettant en oeuvre collectivement les principes et les structures qui la sous-tendent.

Les partenaires s'engagent à participer à cette collaboration de manière significative et constante en définissant et en mettant en oeuvre collectivement les principes et les structures qui la sous-tendent. Ouverture et transparence : Les partenaires s'engagent à communiquer et à échanger l'information de manière ouverte et transparente afin de faciliter le partage des connaissances et de favoriser une participation égalitaire.

Les partenaires s'engagent à communiquer et à échanger l'information de manière ouverte et transparente afin de faciliter le partage des connaissances et de favoriser une participation égalitaire. Portée bien définie : Un objectif, un mandat et des priorités clairement définis orienteront cette entreprise fondée sur la collaboration.

Un objectif, un mandat et des priorités clairement définis orienteront cette entreprise fondée sur la collaboration. Pertinence et souplesse : La collaboration comprendra des mécanismes lui permettant de conserver une certaine souplesse, de s'adapter et de rester pertinente à mesure que le cadre externe se transformera et que les objectifs organisationnels évolueront.

Mesures initiales

Les prochaines étapes de la collaboration comprendront ce qui suit :

Mettre initialement l'accent sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, des déchets et des articles en plastique jetables dans les activités de Postes Canada.

Au début de 2020, Postes Canada et ses agents négociateurs publieront conjointement les objectifs ambitieux fixés pour 2020-2030 dont il a été convenu ainsi qu'un plan d'action pour la période 2020-2022.

Envisager toutes les possibilités pertinentes de financement, existantes et nouvelles, pour appuyer la réduction de l'empreinte écologique de Postes Canada

Participer à des séances de groupe et bilatérales de mobilisation continue pour partager nos progrès à l'égard de nos engagements.

Collaborer avec les agents négociateurs pour élaborer des méthodes visant à mobiliser tous les employés en ce qui a trait aux occasions de réduire les déchets, les émissions et la consommation d'énergie à l'échelle locale.

Établir un procédé et un échéancier pour confirmer les mesures prioritaires, les rôles et les ressources, et ensuite mettre en oeuvre des initiatives environnementales conjointes étayées par des faits et des données.

Trouver des partenariats externes afin de renforcer nos connaissances internes et d'accélérer les progrès.

Les partenaires reconnaissent l'importance de collaborer afin de réduire l'empreinte environnementale de Postes Canada. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler ensemble sur cette initiative partagée.

Doug Ettinger

Président-directeur général,

Postes Canada Michael Ling

Président national,

AOPC Brenda McAuley

Présidente nationale,

ACMPA François Paradis

Président national,

SEPC

Jan Simpson

Présidente nationale,

STTP

