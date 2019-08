Le gouvernement du Canada annonce un investissement pour soutenir le mouvement des femmes dans le quartier Côte-des-Neiges de Montréal





MONTRÉAL, le 30 août 2019 /CNW/ - Les organismes de femmes fournissent des services cruciaux à nos collectivités : ils aident les femmes et les filles à atteindre la sécurité financière, à échapper à la violence et à participer pleinement à tous les aspects de notre économie et de notre société. Pourtant, pendant beaucoup trop longtemps, ces organismes ont été sous-financés, sous-estimés et affaiblis. Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance vitale des organismes de femmes pour le mouvement des femmes, et comprend que le moyen le plus efficace de faire progresser l'égalité des genres consiste à maintenir et développer la capacité de ces organismes à accomplir leur précieux travail.

Voilà pourquoi aujourd'hui, Rachel Bendayan, députée d'Outremont, a annoncé au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, que le gouvernement du Canada attribuerait la somme de 88?108 $ à l'organisme de Montréal Femmes du monde à Côte-des-Neiges, pour l'aider à soutenir les femmes dans le quartier de Côte-des-Neiges et à favoriser leur autonomie. Son travail permettra de rassembler les femmes pour qu'elles discutent de questions sociales et surmontent les obstacles dans leur vie.

Femmes du monde à Côte-des-Neiges est l'un des plus de 250 organismes de femmes et organismes autochtones au service des femmes au Canada choisis pour recevoir un financement du gouvernement du Canada en vertu du Fonds de renforcement des capacités. Celui-ci concrétise l'affectation de 100 millions de dollars sur cinq ans, annoncée dans le Budget de 2018, pour favoriser la viabilité et la pérennité du mouvement des femmes d'un bout à l'autre du Canada.

« Avec ces investissements historiques, nous reconnaissons l'apport des femmes et des organismes de femmes qui s'emploient à faire tomber les barrières et nous leur exprimons notre gratitude, sachant les maigres ressources à leur disposition au cours des dernières décennies. Le mouvement des femmes au Canada a réclamé une source de financement fiable, prévisible et accessible pour assurer la durabilité de son travail. Nous l'avons entendu. Notre financement stable et souple aidera les organismes à Montréal à croître et perdurer; en effet, nous savons qu'investir dans les organismes de femmes est le moyen le plus efficace de faire progresser l'égalité des genres. En appuyant un mouvement qui a déjà obtenu des résultats remarquables, nous stimulons la croissance de la classe moyenne, nous renforçons les familles et les collectivités, et nous créons des changements durables qui vont profiter à toutes et tous. »

L'honorable Maryam Monsef, C. P., députée

Ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

« Je suis inspirée par le travail acharné et la résilience de Femmes du monde à

Côte-des-Neiges. En rassemblant les femmes et en les sensibilisant aux défis qu'elles doivent relever, cet organisme leur donne plus de pouvoir et contribue à créer des collectivités plus sécuritaires et plus saines. La promotion de l'égalité des genres est vraiment l'affaire de tous, et cela signifie aussi un engagement continu du gouvernement du Canada à l'égard des organismes locaux ici à Côte-des-Neiges. Je suis très fière d'appuyer le travail important accompli par Femmes du monde. »

Rachel Bendayan

Députée d'Outremont

« Notre centre offre aux femmes un espace sécuritaire de soutien mutuel, et joue également un rôle important dans la prise de décisions. Nous travaillons chaque jour pour assurer le bien-être des femmes et nous nous efforçons d'améliorer leurs conditions de vie. Grâce à l'appui du gouvernement du Canada, nous sommes mieux outillés pour venir en aide aux femmes de Côte-des-Neiges et promouvoir des mesures collectives dans les dossiers sociaux qui touchent nos vies. »

Patrizia Vinci, coordonnatrice intérimaire

Femmes du monde à Côte-des-Neiges

Le Budget de 2018 prévoyait des investissements de 100 millions de dollars sur cinq ans pour favoriser la viabilité et la pérennité du mouvement des femmes au Canada . Dans la foulée de ces investissements historiques, le Budget de 2019 a annoncé l'octroi de fonds supplémentaires au Programme de promotion de la femme du ministère : 160 millions de dollars sur une période de cinq ans, à compter de 2019-2020. Le programme verse du financement à des organismes admissibles pour leur permettre de réaliser des projets qui visent à aplanir les obstacles systémiques à l'égalité entre les sexes, et ces fonds supplémentaires porteront son budget annuel à 100 millions de dollars en 2023-2024.

. Dans la foulée de ces investissements historiques, le Budget de 2019 a annoncé l'octroi de fonds supplémentaires au Programme de promotion de la femme du ministère : 160 millions de dollars sur une période de cinq ans, à compter de 2019-2020. Le programme verse du financement à des organismes admissibles pour leur permettre de réaliser des projets qui visent à aplanir les obstacles systémiques à l'égalité entre les sexes, et ces fonds supplémentaires porteront son budget annuel à 100 millions de dollars en 2023-2024. Ce financement permettra aux organismes de femmes et aux organismes autochtones au service des femmes de prendre des mesures pour aplanir les obstacles systémiques qui nuisent au progrès des femmes; cela, tout en tenant compte des variations dans la manière dont l'identité de genre et les inégalités sont vécues au pays.

Femmes et Égalité des genres Canada -- Programme de promotion de la femme

Femmes et Égalité des genres Canada fait progresser de plusieurs façons l'égalité entre les femmes et les hommes au Canada, notamment au moyen de son Programme de promotion de la femme, qui finance les projets d'organismes admissibles. Les projets sont sélectionnés au moyen d'appels de propositions portant sur des thèmes précis ou parmi l'arrivage continu de propositions, ce qui donne au Programme la souplesse voulue pour répondre à mesure aux enjeux nouveaux.

Le Programme de promotion de la femme finance des projets qui ciblent les obstacles systémiques à l'égalité dans trois domaines prioritaires, à savoir : l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles, l'amélioration de la sécurité économique des femmes et des filles, et l'accès des femmes et des filles aux postes de responsabilité et de décision.

Appel de propositions visant le renforcement des capacités

En octobre 2018, la ministre Monsef a annoncé un appel de propositions visant le Fonds de renforcement des capacités du Programme de promotion de la femme. Les organismes ont été invités à demander du financement pour des projets locaux, provinciaux ou nationaux, les montants disponibles variant selon la portée des projets et les besoins à combler.

Le 8 mars 2019, Journée internationale des femmes, la ministre a annoncé que plus de 250 organismes avaient été choisis pour recevoir des fonds.

L'objectif de cet appel de propositions était de financer des projets devant renforcer les capacités des organismes de femmes et des organismes autochtones au service des femmes qui contribuent à un mouvement des femmes viable au Canada, dans le but de promouvoir l'égalité entre les sexes. Les sommes versées aideront les organismes à croître, à répondre à la demande croissante de services et à continuer de travailler ensemble pour l'égalité. Elles découlent du Budget de 2018, dans lequel le gouvernement avait annoncé l'affectation de 100 millions de dollars sur cinq ans pour favoriser la viabilité et la pérennité du mouvement des femmes d'un bout à l'autre du Canada.

Projet à Montréal

L'annonce faite aujourd'hui dans le quartier Côte-des-Neiges, à Montréal, a mis en évidence un organisme sélectionné pour recevoir un financement fédéral dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités.

Femmes du monde à Côte-des-Neiges

Titre du projet : Rêver ensemble au changement

Montant du financement : 88?108 $

L'organisme Femmes du monde à Côte-des-Neiges travaillera avec ses membres à l'élaboration d'une stratégie de planification communautaire. Il rassemblera des femmes pour qu'elles puissent discuter de questions sociales et surmonter les obstacles dans leur vie.

Femmes du monde à Côte-des-Neiges est un lieu de rencontre et d'entraide entre femmes. Cet organisme favorise la discussion et les échanges, mène des campagnes d'information et de sensibilisation sur les conditions de vie des femmes et défend leurs droits.

