Le gouvernement du Québec investit plus de 395 000 $ pour soutenir 22 projets touristiques dans la région de Lanaudière





SAINT-CÔME, QC, le 30 août 2019 /CNW Telbec/ - En vue de favoriser le développement touristique de la région de Lanaudière, le gouvernement du Québec, Tourisme Lanaudière et les partenaires locaux représentés par la Table des préfets de Lanaudière sont heureux d'accorder une aide financière de 395 070 $ pour soutenir la réalisation de 22 projets touristiques.

C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, la présidente de Tourisme Lanaudière, Mme Agathe Sauriol, et le président de la Table des préfets de Lanaudière, M. Normand Grenier.

Une aide financière de 302 000 $ provient de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) et se divise comme suit : un montant de plus de 126 700 $ est octroyé par le ministère du Tourisme et un autre de plus de 175 200 $ est alloué par Tourisme Lanaudière, les municipalités régionales de comté (MRC) ou les services de développement économique de chacune des 6 MRC composant le territoire lanaudois : D'Autray, Joliette, L'Assomption, Les Moulins, Matawinie et Montcalm. S'y ajoute un soutien de 93 070 $ issu de l' Entente de développement numérique des entreprises touristiques (EDNET).

Citations :

« La qualité des initiatives annoncées aujourd'hui montre à quel point les promoteurs de Lanaudière effectuent un travail colossal pour améliorer l'expérience des visiteurs avant, pendant et après leur séjour, et faire en sorte qu'ils deviennent des ambassadeurs de notre destination. Votre gouvernement est très heureux de soutenir ces projets mobilisateurs. Ils contribueront à enrichir notre offre touristique et, par conséquent, à renforcer la notoriété de la région et du Québec comme destination de calibre mondial. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« C'est avec enthousiasme que j'accueille cette aide financière de notre gouvernement. Le grand nombre de projets annoncés aujourd'hui prouve que les gens de l'industrie touristique lanaudoise savent se mobiliser pour renouveler leur offre et dynamiser l'économie régionale. Je suis extrêmement fier du travail accompli par les promoteurs et leur souhaite beaucoup de succès dans leurs travaux. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« L'offre touristique de la région de Lanaudière se diversifie et se bonifie à un rythme soutenu. Nous sommes fiers de contribuer à cette progression, non seulement par la mise en marché du territoire et de son offre touristique, mais aussi par un soutien direct à nos entrepreneurs les plus dynamiques pour encourager la création de nouveaux projets ainsi que le développement numérique. »

Agathe Sauriol, présidente de Tourisme Lanaudière

« Les projets soutenus dans le cadre de cette annonce contribueront tous à faire rayonner la région de Lanaudière et à accroître sa notoriété. La Table des préfets ainsi que les 6 MRC constituantes sont fières d'être partenaires de cette annonce et d'appuyer les entreprises touristiques de la région afin qu'elles puissent se développer, renforçant ainsi la position de cette dernière comme destination touristique de choix. »

Normand Grenier, président de la Table des préfets de Lanaudière

L'aide financière accordée dans le cadre de l'EPRT se répartit comme suit :

Organisme Projet Aide financière Auberge de la montagne Coupée Aménagement d'un espace récréatif pour l'astronomie et le tennis. 24 600 $ Beside - Chalets Création d'un nouveau site expérientiel à Chertsey autour du lac McGuire. 50 000 $ Au canot volant Augmentation de la flotte d'embarcations. 7 100 $ Manawan Aménagement d'une habitation traditionnelle et d'un site pour initiation à la spiritualité attikamek. 13 400 $ Parc régional de la Chute-à-Bull Aménagement de la grotte naturelle appelée « le trou de la slide » afin d'y avoir accès. 60 000 $ Parc régional des Chutes-Monte-à-Peine-et-des-Dalles Évaluation du potentiel de développement d'activités de plein air et d'hébergement au sein du parc. 4 400 $ La terre des bisons Aménagement d'un précipice à bisons. Construction d'une salle quatre saisons pour l'accueil de groupes de 60 personnes. Amélioration de l'accès au centre d'interprétation et à la boutique. 22 800 $ Les aventures liguoriennes Agrandissement de l'espace d'accueil. 18 700 $ Distillerie grand dérangement Création d'un économusée du distillateur. 60 000 $ Festival mémoire et racines Ajout d'éléments décoratifs sur le site, renouvellement du pavoisement créatif et aménagement d'aires de repos et de repas pour les festivaliers. 5 000 $ Festival de Lanaudière Phase deux du développement du volet Lanaudière de vive voix. 5 000 $ Oktoberfest de Repentigny Création d'une zone consacrée à la musique émergente avec un décor inspiré des événements californiens. 5 000 $ Internationaux de tennis junior de Repentigny Mise en place définitive du Championnat provincial de tennis en fauteuil roulant. 5 000 $ Mon festival Création d'un camping temporaire sur l'île Lebel pendant le festival, avec un programme spécial pour les familles en soirée et en matinée. 6 000 $ Festival frissons Création et mise en scène d'une « visite-spectacle » du cimetière Frissons. Conception d'éléments de décors de cimetières. Acquisition de matériel technique. 5 000 $ Festival vins et histoire de Terrebonne Embauche d'une ressource spécialisée pour analyser le site du festival ainsi que son plan de développement et proposer des pistes d'optimisation. 5 000 $ Les fêtes gourmandes de Lanaudière Création d'une zone végane. 5 000 $

L'aide financière provenant de l'EDNET est accordée aux projets suivants :

Organisme Projet Aide financière Musée d'art de Joliette Développement d'un outil de communication numérique inédit et innovant pour répondre aux besoins et attentes des touristes âgés de 18 à 35 ans. 30 000 $ Club de golf Rawdon Développement et implantation d'un système de gestion unique. Installation de systèmes qui seront en interrelation : point de vente, réservation d'hôtel, gestion des parties de golf et accès aux chambres sans clef. 20 137 $ Location Haute-Matawinie Uniformisation et bonification du réseau de vente de réservation par l'utilisation de nouvelles technologies, de façon à améliorer l'expérience client. 30 000 $ Fêtes gourmandes Création de contenu enrichi (capsules vidéo) pour la promotion sur les plateformes numériques et les réseaux sociaux. 7 233 $ Oktoberfest de Repentigny Étude portant sur trois aspects : 1) Positionnement et opportunités numériques 2) Diagnostic numérique 3) Stratégie de commerce en ligne. 5 700 $

Faits saillants :

Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale qui contribueront à l'atteinte des cibles de performance touristique du Plan de développement de l'industrie touristique 2012-2020 et de son plan d'action 2016-2020.

Les EPRT visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.

L'EDNET a pour but de contribuer au rehaussement de l'intensité numérique de l'ensemble des entreprises touristiques du Québec.

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Communiqué envoyé le 30 août 2019 à 10:28 et diffusé par :