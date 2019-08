HGrégoire fait jaser avec sa nouvelle campagne publicitaire mettant en vedette Jérémy Demay





Dans la foulée du succès que remportait en 2018 la campagne télévisuelle mettant en vedette l'humoriste Jérémy Demay, HGrégoire poursuit cette association fructueuse en lançant une nouvelle offensive publicitaire arborant cette fois le slogan « HGrégoire, là on jase! ». Par différentes mises en situation cocasses, la campagne fait valoir de façon ludique l'expérience client novatrice qu'offre HGrégoire et les attributs distinctifs de l'entreprise qui font sa renommée.

Soulignant le vaste choix de véhicules offerts ainsi que l'expérience de plus de 25 ans de l'entreprise, cette campagne est également axée sur les services avantageux proposés par HGrégoire (possibilité de vendre sa voiture sans en acheter une) ainsi que sur leurs conseillers dignes de confiance (sans pression ni commission).

Tournée cet été, cette campagne composée de huit publicités, six de 15 secondes et deux de 30 secondes, est à nouveau signée Bite Size Entertainment, et ce, avec le concours et la complicité de Jérémy Demay lui-même. Elles seront diffusées du mois de septembre 2019 au 30 avril 2020 sur les principales chaînes de télévision (RDS, Radio-Canada, TVA, V-Télé, CTV et CBC) ainsi que sur les canaux sociaux (Facebook, LinkedIn, You Tube) du plus important détaillant de voitures d'occasion en Amérique du Nord.

« HGrégoire est très enthousiaste de poursuivre dans la veine de l'humour et Jérémy réussit par son talent à démontrer nos principales caractéristiques », affirme Harry Kasparian, chef de la direction marketing. « Chaque année, nous veillons à améliorer notre offre de service dans le but d'offrir une expérience bonifiée et innovante à nos clients, ajoute monsieur Kasparian. Nous sommes fiers de notre nouvel axe commercial stratégique qui aide les gens à vendre leurs voitures. C'est une autre façon de rendre l'expérience client encore plus simple et efficace. Nous invitons donc tous les propriétaires de voitures d'occasion à découvrir l'expérience HGrégoire, et ce, sans obligation ni condition. »

Deux publicités de 30 secondes mettent en lumière les nouveaux services avantageux offerts chez HGrégoire (vente d'un véhicule sans obligation d'achat, à un prix équitable sans essai routier, avec chèque présenté le jour même).

HGrégoire x Jérémy Demay (Vivre sans auto...)

HGrégoire x Jérémy Demay (Vendre seul, pas facile!)

Deux publicités de 15 secondes sont axées sur les conseils experts et impartiaux (sans commission) dispensés.

HGrégoire x Jérémy Demay (Maison)

HGrégoire x Jérémy Demay (Boutique)

Deux publicités de 15 secondes soulignent l'envergure du choix de véhicules (plus de 3000 en tout temps).

HGrégoire x Jérémy Demay (Restaurant)

HGrégoire x Jérémy Demay (Librairie)

Deux publicités de 15 secondes valorisent la fiabilité des véhicules offerts et d'une équipe chevronnée dotée de 25 années d'expérience.

HGrégoire x Jérémy Demay (Avion)

HGrégoire x Jérémy Demay (Dentiste)

Crédits campagne télévisuelle et numérique HGrégoire 2019

Annonceur : HGrégoire Agence : Bite Size Entertainment Conception-rédaction : Jérémy Demay et Gilles Cormier Maison de production : Bite Size Entertainment Productrice : Zita Lawson Réalisation : Pierre-Luc Gosselin Direction de création : Arnaud Wanderscheid Direction photo : Gontran Chartré Direction de production : Élisabeth Desbiens

À propos de HGrégoire

Fondée en 1993, l'entreprise québécoise HGrégoire, dont le siège social est situé à Saint-Eustache, emploie plus de 1 000 personnes au Canada et aux États-Unis. HGrégoire propose le plus grand inventaire de véhicules d'occasion au Canada, ce qui en fait le chef de file des ventes dans ce secteur. Lauréate du prix Choix du consommateur pour la 13e année consécutive, l'entreprise familiale compte maintenant 23 mégacentres de véhicules neufs et d'occasion au Québec et 6 en Floride. Sa mission : veiller à offrir aux consommateurs des voitures de qualité aux meilleurs prix possible grâce à un rigoureux protocole d'achat et de vente axé sur la transparence et la fiabilité. Pour plus de renseignements sur le parcours distinctif de l'entreprise, visitez www.hgregoire.com.

Communiqué envoyé le 30 août 2019 à 10:20 et diffusé par :