Avenir des médias : les partis politiques fédéraux doivent prendre des engagements fermes





MONTRÉAL, le 30 août 2019 /CNW Telbec/ - Les partis politiques qui croiseront le fer dans le cadre de la campagne électorale fédérale doivent s'engager à rétablir l'équité entre les médias locaux et les géants du Web dès le début du mandat du prochain gouvernement. C'est le message pressant que lance la Coalition pour la culture et les médias en marge de la Commission parlementaire sur l'avenir des médias d'information qui doit mener le gouvernement du Québec à présenter un plan d'action.

Depuis lundi les intervenants ont été nombreux à pointer du doigt la concurrence injuste des GAFA pour expliquer la crise dans laquelle sont plongés les médias - radio, télé, journaux - malgré leur transformation numérique. Plusieurs des participants à la commission ont mentionné que le gouvernement fédéral devrait de toute urgence demander aux géants du Web de faire leur juste part, en percevant la TPS et en payant des impôts. La Coalition pour la culture et les médias abonde dans le même sens. Elle réclame aussi depuis deux ans que les lois et règlements fédéraux touchant la radiodiffusion et la protection du droit d'auteur soient adaptés aux nouvelles réalités.

Les médias sont le reflet de la société, et à ce titre, ils servent la démocratie et participent à la souveraineté culturelle du Québec et du Canada. Nos gouvernements ont le devoir de préserver ces acquis en évitant que la crise qui a amené le Groupe Capitales Médias au bord de la faillite n'entraîne d'autres médias dans son sillage. La Coalition demande donc également aux gouvernements de revoir leurs politiques de placements publicitaires sans délai pour freiner la chute des revenus des médias qui embauchent des gens d'ici, nous informent et participent à la promotion de notre culture.

La Coalition pour la culture et les médias a vu le jour en 2017 et regroupe une quarantaine d'organisations actives dans le milieu culturel et médiatique représentant des centaines de milliers de personnes d'un bout à l'autre du Canada.

