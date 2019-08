Conférence de presse - Premier Festival TRIBUTE - Hommage aux spiritueux du Québec





CONVOCATION - Conférence de presse

Vendredi 6 septembre 2019 - midi

Terrasse du Palais (7e étage, entrée Hall Viger)

Palais des Congrès

1001 Place Jean Paul Riopelle, Montreal

MONTRÉAL, le 30 août 2019 /CNW Telbec/ - 29 micro-distilleries québécoises convient les médias au lancement officiel de la 1ère édition du Festival Tribute - Hommage aux Spiritueux du Québec!

En présence de :

Robert Mercure, Directeur Général du Palais des Congrès

Jean-François Cloutier, Président de l'Association des micro-distilleries du Québec (AMDQ) et directeur général de la Distillerie du Saint-Laurent

Eric Lafrance, président de l'Association des distilleries artisanales du Québec (ADAQ) et propriétaire du Domaine Lafrance

Chef Stéphane Modat

Les restaurateurs, sommeliers et mixologues de partout au Québec

La conférence sera suivie d'un service de bouchées créées par Chef Stéphane Modat. Il sera possible de déguster les centaines de produits présentés par les distilleries, dont plusieurs nouveautés et exclusivités!

Le Palais des congrès de Montréal sera l'hôte du premier Festival TRIBUTE -- Hommage aux spiritueux du Québec?! Le plus grand rassemblement de producteurs d'alcools québécois ayant l'objectif de faire rayonner les micro-distilleries d'ici.

L'Association des micro-distilleries du Québec (AMDQ) et l'Association des distilleries artisanales du Québec (ADAQ) souhaitaient qu'un événement fasse rayonner les alcools de leurs membres auprès de la clientèle commerciale et des consommateurs. «?Cet événement mettra de l'avant la mission commune de nos deux associations lors d'un rassemblement festif et convivial?», dit Jean-Franc?ois Cloutier, président de l'AMDQ et copropriétaire de la Distillerie du St. Laurent. Éric Lafrance, président de l'ADAQ et président du Domaine Lafrance s'en réjouit : «?Il s'agira d'une belle occasion de découvrir les boissons distillées issues du terroir québécois et d'apprécier l'expertise des entreprises d'ici?».

29 DISTILLERIES PARTICIPANTES:

1769 Distillery - Absintherie des Cantons - AIR distillerie - Blue Pearl Distillery - Cirka Distilleries - Distillerie de Montréal - Distillerie de Québec inc - Distillerie des Appalaches - Distillerie du Fjord - Distillerie du Quai - Distillerie du St-Laurent - Distillerie les Trois Lacs - Distillerie Menaud - Distillerie Mariana - Distillerie Mitis - Distillerie Noroi - Distillerie Pirate du Nord - Distillerie Puyjalon - Distillerie Shefford - Distillerie Stadaconé - Distillerie Vice et Vertu - Distillerie Wabasso - Domaine Lafrance - La Distillerie Fils du Roy - La Chaufferie - Les Subversifs - Maison Sivo - O'Dwyer Distillery - Oshlag

En collaboration avec le gouvernement du Québec

www.spiritueuxqc.tributetocraft.com

