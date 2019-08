La Ville de Montréal pose un geste important pour la pérennité de l'organisme Les Forges de Montréal





MONTRÉAL, le 30 août 2019 /CNW Telbec/ - Considérant l'importance de pérenniser la pratique artisanale et la connaissance traditionnelle unique de ses artisans-forgerons, la Ville pose un geste fort pour soutenir l'organisme Les Forges de Montréal. En effet, le comité exécutif a approuvé le 28 août dernier, une convention de modification du bail qui lie la Ville de Montréal et l'organisme Les Forges de Montréal afin de tenir compte de sa capacité financière et des besoins à venir en lien avec la préservation du bâtiment. La clause exigeant un investissement d'un montant additionnel de 1 M$ en travaux de rénovation sur l'immeuble, sur une période de deux ans à compter de la signature du deuxième bail (2006-2021), a donc été levée.

« Tous les efforts seront mis en oeuvre pour que les artisans-forgerons puissent pratiquer leur art sans s'inquiéter d'être délocalisés dans les années à venir. Il est important de protéger ce savoir-faire artisanal, qui fait partie de notre patrimoine », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Nous considérons que les travaux réalisés par Les Forges de Montréal depuis le début de leur occupation en 2001 ont permis de préserver un immeuble qui était dans un état de dégradation avancée et de le maintenir en bon état durant ce temps. Cela justifie que nous les libérions de l'engagement pris à la signature du bail actuellement en vigueur », a souligné Benoit Dorais, président du comité exécutif.

La Ville de Montréal souhaite que l'organisme Les Forges de Montréal demeure dans l'ancienne station de pompage Riverside et ce, à long terme. Elle a ainsi entamé des négociations avec la Société immobilière du Canada en ce sens. La Ville de Montréal, le Port de Montréal et la Société immobilière du Canada étudient différentes hypothèses pour que l'ancienne station de pompage Riverside, actuellement utilisée par Les Forges de Montréal, soit cédée à la Ville.

Notons que la Ville de Montréal a adopté en août 2017 son Plan d'action en patrimoine 2017-2022. Ce Plan d'action reconnaît les savoir-faire et les pratiques artisanales comme l'une des grandes thématiques patrimoniales à soutenir, de même que la mise en valeur des immeubles patrimoniaux. L'importance de l'organisme Les Forges de Montréal et la valeur patrimoniale de l'ancienne station de pompage Riverside sont ainsi reconnus et s'inscrivent dans le développement urbain de ce secteur de la ville.

