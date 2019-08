Le Canada investit pour rendre Montréal plus verte





MONTRÉAL, le 30 août 2019 /CNW/ - En bâtissant un avenir énergétique propre, le Canada crée de l'emploi, réduit les coûts pour les familles et fait en sorte que nous demeurions une destination de choix pour les investissements internationaux.

Dans cette optique, la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, l'octroi de 33 millions de dollars à la Fondation familiale Trottier en vue de la mise sur pied d'un centre urbain sur le climat pour la région métropolitaine de Montréal.

La Fondation familiale Trottier administrera ce nouveau centre de la Ligue des communautés canadiennes sobres en carbone (LC3) à Montréal - l'un des sept nouveaux centres au Canada qui aidera les projets à franchir l'étape de la commercialisation et qui contribuera à réduire le risque commercial associé au développement des technologies et des innovations bas carbone de demain.

Établie en 2000, la Fondation familiale Trottier est une ONG environnementale montréalaise bien connue qui soutient des projets promouvant des découvertes scientifiques prometteuses qui ont pour but d'atténuer l'impact des changements climatiques et la protection de l'environnement.

Le Fonds municipal vertMC de la Fédération canadienne des municipalités sera le bureau national de la LC3. Il assurera la liaison avec le gouvernement du Canada au nom des centres locaux LC3 et fournira des services d'investissement et de reddition de comptes en plus d'un service d'appui à l'organisation de rencontres, à la collaboration et à la diffusion des connaissances entre les centres locaux.

Chaque centre local LC3 fonctionnera de manière indépendante et fournira un bouquet de subventions communautaires, d'investissements directs et de programmes adaptés aux besoins locaux.

Annoncée dans le budget de 2019, la LC3 fait partie d'un programme canadien de 1,01 milliard de dollars destiné à rendre les collectivités plus écoénergétiques. Les fonds fédéraux lui permettront de collaborer avec des municipalités, des investisseurs privés, des organismes publics, des services d'utilité publique, des organismes sans but lucratif et d'autres ordres de gouvernement pour mettre en place des solutions sobres en carbone qui s'inscriront dans la durée.

L'investissement servira à établir un réseau pancanadien qui soutiendra des actions locales visant à améliorer l'efficacité énergétique et à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les collectivités.

Au Canada, le secteur de l'efficacité énergétique représentait 436?000 emplois en 2018, un nombre qui devrait augmenter de 8,3 % au cours de la seule année 2019. Des investissements comme celui que nous annonçons aujourd'hui contribuent à l'essor du secteur et, par le fait même, à un avenir meilleur pour les Canadiens.

Le gouvernement du Canada continuera de soutenir les initiatives intelligentes favorisant l'établissement d'un secteur énergétique propre, durable et concurrentiel qui réduit la pollution et lutte contre les changements climatiques.

Citations

«?Le gouvernement du Canada est fier de collaborer avec la Fédération canadienne des municipalités et la Fondation familiale Trottier pour investir dans des solutions propres à Montréal. En investissant dans l'efficacité énergétique, nous pouvons donner aux municipalités les outils dont elles ont besoin pour combattre les changements climatiques, stimuler l'investissement et créer de bons emplois pour la classe moyenne chez nous.?»

L'honorable Mélanie Joly

Ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

«?Nous savons que les villes ont un rôle crucial à jouer dans la lutte contre les changements climatiques. Cet investissement visionnaire du gouvernement fédéral permettra la mise sur pied à Montréal d'un centre pour le climat qui accélérera l'adoption de solutions sobres en carbone dans notre ville afin d'atteindre les cibles d'émission fixées par les municipalités. Comme notre fondation a à coeur de soutenir des initiatives qui atténuent les changements climatiques, nous sommes fiers de participer à l'établissement du Centre climat Montréal.?»

Eric St-Pierre, directeur général

Fondation familiale Trottier

«?Déjà, nos villes montrent la voie à suivre au chapitre des innovations sobres en carbone, et cet investissement permettra de pousser tellement plus loin - en concevant des solutions énergétiques qui réduiront les coûts et amélioreront la qualité de vie des Canadiens.?»

Bill Karsten

Président, Fédération canadienne des municipalités

