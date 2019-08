Franklin Templeton Canada annonce son intention de simplifier sa gamme de fonds





TORONTO, le 30 août 2019 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui son intention de simplifier sa gamme de fonds, notamment avec 11 propositions de fusion de fonds communs et 5 dissolutions de fonds communs.

« La priorité de notre entreprise est de simplifier notre gamme de fonds pour aider les conseillers et les investisseurs à sélectionner un fonds commun approprié à partir d'un éventail d'options de placement épuré, a déclaré Duane Green, président et chef de la direction de Franklin Templeton Canada. Nous nous efforçons toujours de proposer des solutions de placement de grande qualité pour offrir de meilleurs résultats aux Canadiens. »

Fusions de fonds communs proposées

Les fusions proposées seront soumises à un vote lors de l'assemblée extraordinaire des investisseurs devant avoir lieu le 1er novembre 2019 ou vers cette date à Toronto.

Sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation et des investisseurs, chaque fonds dissous sera fusionné au fonds prorogé correspondant vers la date de fusion proposée, comme l'indique le tableau ci-dessous.

1 Les investisseurs qui achètent des titres des séries A, F et I de ce fonds devront aussi voter par série, en raison des structures

de frais différentes pour ces séries du fonds prorogé. 2 Annoncé précédemment par communiqué de presse le 25 juin 2019. 3 Les séries I des deux fonds seront dissoutes après la fermeture des bureaux vers le 15 novembre 2019, que ces fusions

aient lieu ou pas.

Le comité d'examen indépendant des fonds a examiné les fusions proposées et a déterminé que chacune des fusions réalisera un résultat juste et raisonnable pour le fonds dissous, si elles sont mises en oeuvre.

Il ne sera plus possible de distribuer des titres à de nouveaux investisseurs pour les fonds en dissolution à compter de la fermeture des bureaux aujourd'hui et jusqu'à la date applicable de fusion présentée ci-dessus.

Les investisseurs qui détiennent des titres pour l'un de ces fonds en dissolution pourront obtenir une circulaire d'information décrivant en détail les fusions proposées sur le site Web de Franklin Templeton au début du mois d'octobre.

Les fonds en dissolution n'ayant pas obtenu les approbations des investisseurs et des organismes de réglementation nécessaires seront dissous vers la date précisée de fusion proposée, à l'exception du Franklin Bissett Microcap Fund.

Dissolutions de fonds

En plus des fusions de fonds proposées, Franklin Templeton procédera à la dissolution des cinq fonds suivants le15 novembre 2019 ou vers cette date :

Fonds mondial de petites et moyennes sociétés Franklin

Fonds européen Franklin Mutual

Fonds à rendement cible Franklin

Fonds de croissance asiatique Templeton

Fonds de marchés frontaliers Templeton

Il ne sera plus possible de distribuer des titres aux investisseurs existants ou potentiels pour les fonds en dissolution à compter de la fermeture des bureaux aujourd'hui. Il est recommandé à l'investisseur préférant une substitution à un autre fonds de Franklin Templeton ou le rachat de ses placements avant la date de dissolution du fonds de collaborer avec son conseiller financier pour soumettre ses directives au plus tard le 14 novembre 2019.

Réduction des frais

Parallèlement aux fusions de fonds proposées, l'entreprise réduit également les frais d'administration de certaines séries du Fonds de revenu mensuel et de croissance Franklin Bissett, comme l'indique le tableau ci-dessous, à compter du 22 novembre 2019.



















BARÈME ACTUEL



NOUVEAU BARÈME

Série

Frais

de gestion Frais

d'adminis tration Total

Frais

de gestion Frais

d'adminis tration Total A et T

1,75 % 0,19 % 1,94 %

1,75 % 0,16 % 1,91 % F

0,75 % 0,19 % 0,94 %

0,75 % 0,16 % 0,91 % I

1,35 % 0,19 % 1,54 %

1,35 % 0,16 % 1,51 %

Pour des renseignements sur les fusions de fonds proposées, veuillez consulter la page : franklintempleton.ca/fr-ca/investor/products/mergers-and-terminations.

Il est recommandé aux investisseurs de discuter de ces changements avec leur conseiller en placement. L'équipe du service à la clientèle de Franklin Templeton est également disponible au 1 800-897-7281 ou à service@franklintempleton.ca.

À propos de Franklin Templeton

La Société de Placements Franklin Templeton (aussi appelée Franklin Templeton Canada) est une filiale de Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN), une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton. L'objectif de Franklin Templeton est d'offrir de meilleurs résultats en fournissant des services de gestion de placements à l'échelle nationale et internationale à des clients de détail ainsi qu'à des investisseurs institutionnels et au secteur des fonds souverains dans plus de 170 pays. Grâce à ses équipes spécialisées, la société possède une expertise dans toutes les catégories d'actif - y compris les fonds d'actions, les fonds de titres à revenu fixe, les solutions alternatives et les solutions multiactifs personnalisées. Les plus de 600 professionnels en placement de la société sont appuyés par son équipe internationale intégrée de professionnels de la gestion du risque et son réseau mondial de pupitres de négociation. Avec des employés dans plus de 30 pays, la société ayant son siège social en Californie compte plus de 70 ans d'expérience en placement. Au 31 juillet 2019, son actif géré s'élevait à de aproximately 709 G$ US (936 G$ CA). Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca.

Communiquer avec Franklin Templeton Canada à l'aide de Twitter, YouTube, Facebook et LinkedIn et lire le blogue Beyond Bulls & Bears, qui présente les perspectives offertes par les professionnels du placement de Franklin Templeton de par le monde.

© 2019. Franklin Templeton. Tous droits réservés.

