Appui aux langues autochtones partout en Saskatchewan





Le gouvernement du Canada soutient 59 projets voués aux langues autochtones en Saskatchewan

REGINA, le 30 août 2019 /CNW/ - L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a annoncé aujourd'hui l'attribution d'un financement de près de 4,7 millions de dollars à 59 projets afin d'appuyer les langues autochtones partout en Saskatchewan. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Les communautés autochtones sont les mieux placées pour déterminer comment se réapproprier, revitaliser, renforcer et préserver leurs langues. C'est pourquoi le ministère du Patrimoine canadien accorde près de 3 millions de dollars au Saskatchewan Indigenous Cultural Centre (SICC) pour la mise en oeuvre de l'Initiative des langues autochtones dans les communautés des Premières Nations en Saskatchewan. Le SICC a financé 45 projets communautaires, dont des camps linguistiques, des programmes de « formation des formateurs », des camps d'immersion linguistique, des programmes de mentorat et d'apprentissage, des foyers linguistiques, la production et la distribution de ressources linguistiques (comme des outils en ligne, du matériel pédagogique et des livres pour enfants).

Huit autres projets ont reçu plus de 700 000 dollars de l'Initiative des langues autochtones pour soutenir de futurs efforts en matière de langues autochtones, la majorité visant à appuyer la revitalisation du michif.

Patrimoine canadien a également accordé un financement totalisant près d'un million de dollars à six organismes de la Saskatchewan, dans le cadre du volet Radiodiffusion autochtone dans le Nord du Programme des Autochtones. Green Lake Communications, l'Île-à-la-Crosse Communications Society, Minahik Achimowin, la Missinipi Broadcasting Corporation, O.K. Creek Radio Station et le hameau nordique de Jans Bay produiront et diffuseront plus de 15 000 heures d'émissions de radio et de télévision culturellement pertinentes, dont plus de 7 500 heures en langues autochtones.

Ces 59 projets portent sur 10 langues, soit le cri, le cri des plaines, le cri des bois, le cri des marais, le nakota, le michif, le dakota, le déné, le lakota et le saulteaux.

Citations

« La langue est essentielle à l'identité et à la culture des peuples autochtones. C'est pourquoi notre gouvernement s'est engagé à prendre des mesures pour préserver, promouvoir et revitaliser les langues autochtones. Parmi ces mesures figure l'obtention de la sanction royale pour la Loi sur les langues autochtones. De concert avec nos partenaires autochtones, nous veillons à ce que ces langues puissent s'épanouir partout au pays. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Le financement de programmes comme celui-ci, qui sont conçus de manière à verser les fonds aux intervenants les mieux positionnés pour en faire bon usage, constitue un élément essentiel pour assurer la vitalité des langues autochtones. Nous savons combien ces projets sont importants, car ils permettent de changer les choses et ont une grande incidence sur les communautés. »

- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Les faits en bref

L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a déclaré 2019 l'Année internationale des langues autochtones. Selon l'UNESCO, les trois quarts des 90 langues autochtones au Canada sont jugées menacées.

En 2016, seulement 15,6 p. 100 des Autochtones se disaient capables de soutenir une conversation dans une langue autochtone, comparativement à 17 p. 100 en 2011 et à 21 p. 100 en 2006.

Le 21 juin 2019, la gouverneure générale du Canada a accordé la sanction royale à la Loi sur les langues autochtones. Patrimoine canadien collabore avec les organisations autochtones nationales depuis 2017 à l'élaboration de cette loi historique.

Dans le budget de 2019, on prévoit 333,7 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2019-2020, et 115,7 millions de dollars par année par la suite, pour la mise en oeuvre de la Loi sur les langues autochtones.

Les objectifs du Programme des Autochtones sont les suivants :

soutenir la promotion, la revitalisation et la préservation des langues et cultures autochtones;

renforcer l'identité culturelle des Autochtones;

encourager les Autochtones à s'investir dans la société canadienne.

Le Programme offre deux volets de financement aux organismes autochtones admissibles, soit le volet Radiodiffusion autochtone dans le Nord et l'Initiative des langues autochtones.

Le volet Radiodiffusion autochtone dans le Nord (RAN) du Programme des Autochtones aide les sociétés de radiodiffusion autochtones à produire et à diffuser des émissions de radio et de télévision dans le Nord. Les objectifs du RAN sont les suivants :

appuyer la production d'une programmation autochtone pertinente du point de vue de la culture;

soutenir la mise en place et le maintien d'installations de production;

assurer la disponibilité d'une programmation radiophonique et télévisuelle significative;

contribuer à la préservation et à la mise en valeur des langues et des cultures autochtones;

offrir des endroits propices pour articuler des enjeux pertinents aux publics et communautés autochtones.

Les demandeurs doivent être des organismes à but non lucratif, contrôlés démocratiquement, autochtones ou travaillant avec des organismes autochtones. Ils doivent fournir des communications radiodiffusées au nord du 55e parallèle (« ligne Hamelin »).

L'Initiative des langues autochtones du Programme des Autochtones appuie la préservation et la revitalisation des langues autochtones au moyen de projets et d'activités communautaires. Les objectifs de l'Initiative sont les suivants :

donner aux Autochtones accès à des projets et à des activités communautaires qui appuient la préservation et la revitalisation des langues et des cultures autochtones;

soutenir les communautés autochtones dans leurs efforts de mise en valeur de leurs langues et cultures;

préserver les langues et cultures autochtones et les mettre en valeur à titre de cultures vivantes.

Les demandeurs doivent être des organismes à but non lucratif, contrôlés démocratiquement, autochtones ou travaillant avec des organismes autochtones qui soutiennent la préservation et la revitalisation des langues autochtones.

Liens connexes

Année internationale des langues autochtones

Programme des Autochtones

Initiative des langues autochtones

Radiodiffusion autochtone dans le Nord





Tableau Appui de l'Initiative des langues autochtones Bénéficiaire Projet Montant ($) Central Urban Métis Federation (1993) Language from an Indigenous Place of Knowing - Building Michif Family Language 70 000 Gabriel Dumont Institute of Native Studies and Applied Research Michif to Go Plus 97 400 Prince Albert Metis Nation Local #7 Michif Language Nests 180 624 Prince Albert Métis Women's Association Learning Michif Resources 159 580 Saskatoon Indian and Métis Friendship Centre Aboriginal Spoken Languages Revitalization 25 060 Missinipi Broadcasting Corporation Missinipi Broadcasting Corporation App 3.0 74 800 O.K. Creek Radio Station Indigenous Language Learning Circle 22 523 Kineepik Metis Local Pinehouse Youth Culture & Language Enhancement Project 75 000 Total : 704 987

Appui de l'Initiative des langues autochtones par l'entremise du Saskatchewan Indigenous Cultural Centre Bénéficiaire Projet Montant ($) Première Nation d'Ahtahkakoop 104 Conversational program and language camps 66 408 All Nations Hope Network Language learning through storytelling 44 045 Asiniw-Kisik Education Campus Language classes and language camps 49 600 Première Nation crie de Canoe Lake, Saskatchewan Language immersion camp and language camps 49 245 Première Nation de Carry The Kettle Language immersion camps and resources 43 000 Première Nation de Cote Mentor-Apprentice Program 60 000 Cowessess First Nation Education Capacity-building program for Elders 5 640 Cowessess First Nation Education Language classes, language camps and resources 40 000 Première Nation d'English River Language immersion program 47 500 File Hills Qu'Appelle Tribal Council Language nests and resources 75 000 Kâniyâsihk Culture Camps Immersion language classes 75 000 Kâniyâsihk Culture Camps Train-the-trainer program and language immersion camps 77 968 Première Nation de Keeseekoose Mentor-Apprentice Program 106 300 Première Nation de Keeseekoose Mentor-Apprentice Program 60 000 Lac La Ronge Indian Band Education Resources and language camp 68 585 Little Black Bear's Band Resources 33 100 Mato Ska Nakodabi Linguistics Training program for educators 75 868 Mato Ska Nakodabi Linguistics Language immersion camp and language classes 73 150 Mistawasis Nehiyawak Language classes and language camps 50 900 Première Nation de Mosquito, Grizzly Bear's Head, Lean Man Language camp, language classes and language resources 74 460 Nation crie de Muskeg Lake Language classes, language nests and language camps 51 450 Nakoda Language Keepers Language immersion camp 68 727 Newo Yotina Friendship Centre Language classes 68 904 Newo Yotina Friendship Centre Language classes 46 445 Northern Dakota Language Revitalization Group Language classes and language camps 56 450 Ocean Man Education Centre Language classes 30 450 Ocean Man Education Centre Language immersion camp and language classes 80 211 Première Nation Okanese Resources 30 700 Nation crie de Peepeekisis Language classes and language camps 25 000 Première Nation de Pheasant Rump Language learning through land-based activities and language resources 80 372 Première Nation Nakota de Pheasant Rump Language learning and language resources 49 748 Nation crie de Poundmaker Language instruction through cultural activities 62 135 Première Nation Sakimay Language classes, resources, language immersion camps 47 700 Saskatchewan Indigenous Languages Advisory Committee Mentor-Apprentice Program 99 987 Saskatchewan Indigenous Languages Advisory Committee Mentor-Apprentice Program 75 000 Première Nation de Saulteaux Language classes 37 640 St. Louis School, Première Nation de English River Immersion language classes 78 200 Première Nationa de Standing Buffalo Language camps 25 000 STC Health and Family Services Language camps 54 000 Première Nation The Key Language classes and language camps 55 550 The Mann Art Gallery Language immersion camp 12 754 University of Regina Press Resources 10 555 Université de la Saskatchewan (Office of First Nation & Métis Relations) Immersion language classes 50 000 White Bear Children's Charity Radio language programming 45 425 Première Nation de Yellow Quill Mentor-Apprentice Program 75 000 Total : 2 984 020 (dont 490 848 $ pour le suivi et les dépenses administratives)

Appui de Radiodiffusion autochtone dans le Nord Bénéficiaire Projet Montant ($) Green Lake Communications. Programmation radio 97 649 Ile à la Crosse Communications Society Programmation radio et télé 214 400 Minahik Achimowin Programmation radio 335 610 Missinipi Broadcasting Corporation Programmation radio 282 010 Hameau nordique de Jans Bay Programmation radio 44 400 O.K. Creek Radio Station Programmation radio 22 523 Total : 996 592

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 30 août 2019 à 09:18 et diffusé par :