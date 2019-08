Faire progresser la réconciliation en commémorant l'histoire et les séquelles laissées par les pensionnats





Cinq projets, y compris une cérémonie commémorative, des documentaires, des projets éducatifs, un concert et une tournée de conférences, contribueront à sensibiliser le public aux répercussions des pensionnats

OTTAWA, le 30 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit dans cinq projets qui visent à encourager le processus de réconciliation et à renouveler la relation avec les peuples autochtones. Dans l'esprit de l'appel à l'action no 80 de la Commission de vérité et réconciliation, l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a dévoilé cinq projets aujourd'hui. Ces projets sensibiliseront le public à l'histoire des pensionnats et aux séquelles qu'ils ont laissées.

Le gouvernement investit 2 604 015 dollars sur deux ans par l'entremise du Programme des célébrations et commémorations de Patrimoine canadien. Les projets financés ont été présentés par Historica Canada, le Centre national pour la vérité et la réconciliation, le Réseau de télévision des peuples autochtones (APTN) et la Société géographique royale du Canada, en partenariat avec l'Orange Shirt Society.

Le réseau APTN sera l'hôte du concert de la Journée de vérité et de réconciliation qui rendra hommage aux survivants des pensionnats, à leur famille et à leur communauté, conformément à l'esprit de l'appel à l'action no 80. L'activité comprendra des cérémonies avec des aînés, des survivants et des invités spéciaux, ainsi que des prestations culturelles et musicales. Le concert télévisé aura lieu le 30 septembre 2019. APTN présentera également une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux et à la télévision, laquelle comprendra des capsules, des messages d'intérêt public, des témoignages et des émissions spéciales. Ces deux projets ont reçu un appui de 950 000 dollars sur deux ans.

Historica Canada lancera une campagne de sensibilisation qui permettra aux communautés de reconnaître et de commémorer les séquelles des pensionnats. Le projet, qui comprend des vidéos, une série de balados bilingues et des articles sur l'histoire et les séquelles encore actuelles des pensionnats, a reçu un financement de 254 115 dollars.

Le Centre national pour la vérité et la réconciliation tiendra une conférence sur les projets communautaires autochtones liés aux sites des pensionnats et aux cimetières. Elle visera à rassembler des survivants des pensionnats et à encourager le dialogue, l'apprentissage et le réseautage entre les groupes qui font un travail similaire dans leur communauté respective. Ce projet a reçu 100 000 dollars en soutien.

La Société géographique royale du Canada et l'Orange Shirt Society collaborent à l'élaboration d'un programme éducatif multiplateforme sur le thème des pensionnats et de la réconciliation. Le programme mettra en vedette Phyllis Webstad, survivante des pensionnats, auteure de L'Histoire du chandail orange et fondatrice de la Journée du chandail orange. Le programme comprendra une tournée nationale des écoles, des ressources pédagogiques, un documentaire, des cartes et des articles de fond. Ce projet a reçu un financement de 1,3 million de dollars sur deux ans.

Le Programme des célébrations et commémorations appuie les activités qui améliorent la connaissance et la compréhension de l'histoire et du patrimoine du Canada et qui donnent aux Canadiens l'occasion de participer à des activités et à des célébrations de commémoration d'importance nationale.

Dans le budget de 2019, on prévoit un investissement de 7 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2019-2020, pour commémorer les séquelles des pensionnats.

Citations

« Encore aujourd'hui, la plupart des Canadiens non autochtones ignorent l'histoire des peuples autochtones et les torts que leur a causés le Canada. Lorsque tous les Canadiens auront une meilleure compréhension de notre histoire commune avec les peuples autochtones, nous pourrons aller de l'avant ensemble dans un partenariat fondé sur la reconnaissance des droits, le respect et la coopération.

Chacun de ces projets a été sélectionné parce que nous croyons qu'ils reflètent véritablement l'esprit de l'appel à l'action no 80. Souvenons-nous de ceux qui ont perdu la vie et rendons hommage à ceux qui ont survécu aux séquelles des pensionnats et aux autres abus commis contre les peuples autochtones au Canada. »

-- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

