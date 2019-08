Le président et chef de la direction de Manuvie prendra la parole au Sommet financier de la Banque Scotia





En dollars canadiens, sauf indication contraire

TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 30 août 2019 /CNW/ - Roy Gori, président et chef de la direction de Manuvie, prendra la parole lors du 20e Sommet financier de la Banque Scotia le jeudi 5 septembre 2019. La présentation devrait débuter à 8 h.

Les personnes intéressées peuvent écouter la présentation en direct depuis le site www.manuvie.com/exposes. Il sera également possible d'en écouter un enregistrement à la même adresse à compter du lendemain, pendant une période de six mois.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Elle exerce ses activités principalement sous les noms John Hancock aux États-Unis et Manuvie ailleurs dans le monde. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance, de gestion de patrimoine et de gestion des actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2018, elle comptait plus de 34 000 employés, plus de 82 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de près de 28 millions de clients. Au 30 juin 2019, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1 100 milliards de dollars canadiens (877 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 29,4 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 100 ans. Son siège social mondial se situe à Toronto, au Canada, et elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

SOURCE Société Financière Manuvie

Communiqué envoyé le 30 août 2019 à 09:00 et diffusé par :