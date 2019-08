Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec octroie plus de 382 000 $ à la ville de Rosemère





ROSEMÈRE, QC, le 30 août 2019 /CNW Telbec/ - Le député de Groulx, ministre des Finances et ministre responsable de la région de Laval, M. Eric Girard, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, annonce une aide financière de 382 500 $ accordée à la Ville de Rosemère pour des travaux de remplacement de conduites d'eau potable. Quant à elle, la Ville de Rosemère investira 647 500$ pour ces travaux, portant l'investissement total à 1 030 000$.

Citations :

« Je me réjouis de cette annonce qui est une bonne nouvelle pour les gens d'ici qui pourront compter sur des infrastructures modernes pour une eau potable de qualité. Cet investissement souscrit à la vision de notre gouvernement d'être à l'écoute des besoins des gens d'ici et d'offrir des milieux de vie attrayants et prospères. »

Eric Girard, député de Groulx, ministre des Finances et ministre responsable de la région de Laval

« Afin d'assurer le maintien de services durables partout au Québec, nous avons pris l'engagement d'investir dans les infrastructures publiques, au bénéfice des citoyens d'aujourd'hui et de demain. Voilà un autre geste qui témoigne de la volonté de notre gouvernement de soutenir les municipalités dans des projets porteurs qui contribuent à leur vitalité économique. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Comme municipalité responsable, nous devons veiller à l'entretien et au bon fonctionnement de nos infrastructures. Ainsi, en réalisant ces travaux, nous améliorons la qualité de la vie des Rosemèroises et des Rosemèrois en leur procurant une eau de grande qualité et une chaussée sécuritaire pour leurs déplacements. »

Eric Westram, maire de la Ville de Rosemère

Faits saillants :

Le projet prévoit le remplacement de conduites d'eau potable de certains tronçons sous les rues Roland, Maurice et Tylee.

Une aide financière de 382 500 $ provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) .

. Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). En y ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, c'est plus de 16,7 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

Liens connexes :

