Des résultats positifs mettent en avant le potentiel de la combinaison acide bempédoïque / ézétimibe pour traiter l'hypercholestérolémie avec diabète de type 2





Daiichi Sankyo Europe GMbH (ci-après « Daiichi Sankyo ») annonce ce jour les résultats préliminaires positifs de son étude de Phase 2 sur 12 semaines évaluant le comprimé à dose fixe combinée d'acide bempédoïque / ézétimibe (étude 058). L'acide bempédoïque et son comprimé à dose fixe combinée à l'ézétimibe sont actuellement en cours d'évaluation réglementaire en vue d'une autorisation de mise sur le marché par l'Agence européenne des médicaments (EMA) et l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA).

L'étude 058 a évalué l'efficacité et l'innocuité du comprimé à dose fixe combinée d'acide bempédoïque / ézétimibe, en comparaison avec l'ézétimibe et le placebo chez les patients atteints d'une hypercholestérolémie et d'un diabète de type 2. Les participants suivaient un traitement de fond contre un diabète stable.

L'étude de 12 semaines a atteint ses critères principaux et secondaires pour le comprimé à dose fixe combiné d'acide bempédoïque / ézétimibe, à savoir :

Réduction significative (40 %) du cholestérol à lipoprotéines de basse densité (cholestérol LDL) en comparaison avec le placebo

Réduction de 25 % (p<0,001) de la protéine C-réactive à sensibilité élevée (hsCRP), un important marqueur d'inflammation associé aux maladies cardiovasculaires

Aucune différence provoquée au niveau de l'hémoglobine A1c (HbA 1c ) en comparaison avec le placebo

) en comparaison avec le placebo Événements indésirables comparables au placebo

Aucune augmentation des événements indésirables musculaires et des événements indésirables graves, aucun abandon en raison d'événements indésirables ou d'élévations des tests de fonction hépatique

Niveau atteint de cholestérol LDL <70 mg/dl chez 39 % des patients et réduction de >50 % chez 41 % des patients

Réductions notables au niveau des autres paramètres, comme l'apolipoprotéine B et le cholestérol à lipoprotéines non à haute densité (cholestérol non-HDL).

« L'abaissement du cholestérol LDL et les réductions de hsCRP constatés avec le comprimé combiné d'acide bempédoïque / ézétimibe à administration orale et prise quotidienne unique, sans aggravation des paramètres glycémiques, sont des résultats très positifs pour des médecins comme moi qui traitent fréquemment des patients atteints d'hypercholestérolémie et de diabète de type 2. En outre, les réductions substantielles au niveau de l'apolipoprotéine B et du cholestérol non-HDL observées dans cette étude pourraient avoir une importance toute particulière pour les patients atteints d'hypercholestérolémie et de diabète de type 2 », déclare Dr Harold Bays, directeur médical et président du Louisville Metabolic and Atherosclerosis Research Center. « Il est dans l'intérêt des patients de disposer d'options thérapeutiques supplémentaires, et tout particulièrement d'options améliorant multiples facteurs de risques de maladie cardiovasculaire. »

L'étude 058 n'a démontré aucune différence clinique entre les groupes comprimé à dose fixe combinée d'acide bempédoïque / ézétimibe, placebo et ézétimibe, avec les incidences suivantes :

Événements indésirables chez 43 %, 37 % et 30 % des patients, respectivement

Événements indésirables graves chez 0 %, 2 % et 2 % des patients, respectivement

Abandons en raison d'événements indésirables chez 0 %, 0 % et 2 % des patients, respectivement

Aucune élévation des tests de fonction hépatique (niveau d'alanine aminotransférase (ALT) /aspartate aminotransférase (AST) supérieur à trois fois la limite normale haute, répété et confirmé) n'a été observée.

« Cette étude souligne le potentiel de ce comprimé à prise quotidienne unique pour traiter des personnes atteintes de conditions métaboliques de plus en plus communes, qui peinent souvent à atteindre les objectifs suggérés par les directives cliniques pour fournir une protection maximale contre les événements cardiovasculaires », déclare Wolfgang Zierhut, DM, chef du département Affaires médicales anti-thrombotiques et cardiovasculaires chez Daiichi Sankyo Europe. « Les personnes atteintes d'un diabète de type 2 courent un risque cardiovasculaire accru et, alors que l'incidence du diabète de type 2 en Europe continue de croître, nous avons besoin de nouvelles options pour protéger les personnes essayant de diminuer leurs niveaux de cholestérol, sans compromettre le contrôle glycémique. »

Conception de l'étude de Phase 2 (1002FDC-058)

Cette étude de Phase 2, en double aveugle, en groupes parallèles et multicentrique a randomisé 242 patients atteints d'hypercholestérolémie et d'un diabète de type 2, qui suivaient un traitement contre un diabète stable, et qui avaient été retirés d'une thérapie modificatrice des lipides. Les patients ont été randomisés à 1:1:1 pour recevoir un comprimé à dose fixe combinée d'acide bempédoïque 180 mg / ézétimibe 10 mg, de l'ézétimibe 10 mg ou un placebo. Les critères principaux étaient les évaluations des effets réducteurs de cholestérol LDL du comprimé à dose fixe combinée d'acide bempédoïque / ézétimibe par rapport à l'ézétimibe et au placebo. Parmi les 179 patients compris dans cette analyse, le comprimé à dose fixe combinée d'acide bempédoïque / ézétimibe a significativement diminué (40 %) le cholestérol LDL en comparaison avec le placebo (différence corrigée par la valeur des groupes placebo). Les critères secondaires étaient les évaluations de la protéine C-réactive à sensibilité élevée (hsCRP), de l'hémoglobine A 1c (HbA 1c ), du cholestérol non HDL, du cholestérol total (CT), et d'apolipoprotéine B (apoB) après 12 semaines de traitement, ainsi que la caractérisation de l'innocuité et de la tolérabilité du comprimé à dose fixe combinée d'acide bempédoïque / ézétimibe par rapport à l'ézétimibe et au placebo.

Acide bempédoïque

Avec un mécanisme d'action ciblé, l'acide bempédoïque est un inhibiteur de l'adénosine triphosphate-citrate lyase (ACL) à administration orale et prise quotidienne unique réduisant la synthèse du cholestérol dans le foie, et diminuant ainsi les niveaux de cholestérol LDL dans la circulation.1,2 Il est destiné aux patients atteints d'hypercholestérolémie et/ou présentant un risque élevé de maladies cardiovasculaires athérosclérotiques, nécessitant une diminution supplémentaire du cholestérol LDL malgré une thérapie par statines tolérée aux doses maximales.

L'acide bempédoïque a un mode d'action unique, innovant et complémentaire à d'autres thérapies de réduction lipidique, comme les statines.3 En raison de son mode d'action spécifique au foie, l'acide bempédoïque est moins susceptible d'induire des effets secondaires musculaires associés à une thérapie par statines, et fournit dans les essais cliniques une réduction supplémentaire du cholestérol LDL par rapport à une monothérapie par statines.2

Des études de Phase 2 et Phase 3 réalisées auprès de pratiquement 4 800 patients, et environ 3 100 patients traités par acide bempédoïque, ont démontré : une réduction de 20 % supplémentaires du cholestérol LDL (valeur corrigée par celle observée dans les groupes placebo) lorsque l'acide bempédoïque est ajouté à un traitement de fond par statines d'intensité modérée à élevée ; une réduction de 28 % du cholestérol LDL (valeur corrigée par celle observée dans les groupes placebo) lorsque l'acide bempédoïque est ajouté à un traitement de fond par statines d'intensité nulle à faible ; jusqu'à 38 % (valeur corrigée par celle observée dans les groupes placebo) de réduction du cholestérol LDL lorsque l'acide bempédoïque est administré comme dose fixe combinée à de l'ézétimibe chez les patients suivant une thérapie par statines tolérée aux doses maximales.1,2,4

L'acide bempédoïque (180 mg) et le comprimé à dose fixe combinée d'acide bempédoïque / ézétimibe (180 mg/10 mg) sont actuellement en cours d'évaluation par le Comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments (EMA), et par l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA), pour la réduction du cholestérol LDL chez les patients qui n'ont pas encore atteints leur niveau cible de cholestérol LDL. Esperion a cédé des droits de commercialisation exclusifs à Daiichi Sankyo Europe pour ces produits dans l'Espace économique européen et en Suisse. Les approbations sont attendues durant la première moitié de 2020.

Combinaison à dose fixe d'acide bempédoïque / ézétimibe : https://www.daiichi-sankyo.eu/media/bempedoic

À propos de Daiichi Sankyo

Le groupe Daiichi Sankyo est spécialisé dans la création et la fourniture de produits pharmaceutiques innovants pour répondre à des besoins médicaux variés, sur les marchés arrivés à maturité et les marchés émergents. Avec plus de 100 ans d'expertise scientifique et une présence dans plus de 20 pays, Daiichi Sankyo et ses 15 000 employés s'appuient sur un bilan éprouvé en termes d'innovations et sur un portefeuille de nouveaux médicaments prometteurs. EEn plus d'un large portefeuille de médicaments pour traiter l'hypertension et les maladies thrombotiques, et avec l'objectif du groupe de devenir un « innovateur pharmaceutique mondial ayant un avantage compétitif en oncologie » à l'horizon 2025, la R&D de Daiichi Sankyo est avant tout centrée sur la mise au point de thérapies novatrices en oncologie et immuno-oncologie, mais aussi sur de nouveaux domaines, comme la gestion de la douleur, les maladies neurodégénératives, les maladies cardiaques et rénales, et d'autres maladies rares. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter : www.daiichisankyo.com.

Références

1 Ray KK, et al. Safety and Efficacy of Bempedoic Acid to Reduce LDL Cholesterol. N Engl J Med. 2019;380:1022-32.

2 Ballantyne CM, et al. Efficacy and safety of bempedoic acid added to ezetimibe in statin-intolerant patients with hypercholesterolemia: A randomized, placebo-controlled study. Atherosclerosis.2018;277:195-203.

3 Laufs U, et al. Efficacy and Safety of Bempedoic Acid in Patients with Hypercholesterolemia and Statin Intolerance. J Am Heart Assoc. 2019;8(7):e011662.

4 Ballantyne, CM, et al. Bempedoic acid plus ezetimibe fixed-dose combination in patients with hypercholesterolemia and high CVD risk treated with maximally tolerated statin therapy. Eur J Prev Cardiol. 2019; doi 10.1177/2047487319864671.

