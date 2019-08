Envolez-vous le 7 septembre vers la journée carrières chez Nolinor Aviation!





Le transporteur aérien ouvrira les portes de son hangar aux étudiants et chercheurs d'emploi dans le domaine de la mécanique d'aéronefs

MIRABEL, QC, le 30 août 2019 /CNW Telbec/ - La compagnie de transport aérien Nolinor Aviation tiendra une journée portes ouvertes le samedi 7 septembre prochain, de 10h00 à 15h00, dans le but de rencontrer des candidats potentiels pour pourvoir différents postes dans le domaine de l'entretien d'aéronefs principalement, mais également pour tout autre poste de soutien. L'entreprise invite donc tous les techniciens, employés de bureau et étudiants à la recherche d'un emploi en mécanique d'aéronefs à venir rencontrer les responsables de l'embauche au 11600, rue Louis-Bisson, Mirabel (Québec) J7N 1G9.

À l'occasion de cette journée spéciale, Nolinor mettra à la disposition de tous les candidats potentiels originaires de la Rive-Sud un Boeing 737-200 afin de les transporter de l'aéroport de Saint-Hubert à celui de Mirabel. Sur place, les candidats pourront faire une visite guidée de nos installations, examiner les aéronefs, découvrir les bureaux, discuter avec des mécaniciens et prendre part à des rencontres de recrutement express avec une représentante des ressources humaines. Ceux et celles qui sont intéressés sont invités à se présenter à 9h30 au 6505, rue Eugène-Héroux, Saint-Hubert, (Québec) J3Y 0T7.

Une entreprise innovante et stimulante

Le transporteur aérien n'en est pas à sa première innovation pour trouver des candidats de qualité et faire face à la pénurie de main-d'oeuvre qui touche son secteur d'activité. À l'hiver 2018, Nolinor mettait sur pied Devenir pilote, un programme de formation en pilotage de ligne qui est accessible à tous les employés travaillant pour l'entreprise depuis au moins un an et qui vise à répondre à un manque criant de pilotes dans l'industrie de l'aviation.

La croissance de l'entreprise pousse la direction à redoubler d'ingéniosité pour trouver des solutions avant-gardistes qui attireront des candidats compétents. Ses conditions de travail avantageuses et la possibilité d'entreprendre une carrière épanouissante constituent d'autres points forts pour les futurs employés.

« Se joindre à la famille de Nolinor Aviation, c'est l'occasion de grandir rapidement dans une entreprise de plus petite taille, de travailler dans un environnement flexible et d'accomplir une grande variété de tâches », affirme Marjorie Lafrance, Directrice ressources humaines de Nolinor Aviation. « Ces conditions de travail font en sorte que nos employés acquièrent de l'expérience rapidement et obtiennent leur certification dans les meilleurs délais. »

À propos de Nolinor Aviation

Fondée en 1992, Nolinor Aviation est une compagnie de transport aérien spécialisée dans les vols commerciaux nolisés. Grâce à son parc d'aéronefs pouvant adopter différentes configurations, l'entreprise est en mesure de répondre aux besoins variés de ses clients pour le transport de passagers, de marchandises ou des deux.

Nolinor Aviation offre des services aériens dans tout le Canada, aux États-Unis et dans plusieurs autres destinations dans le monde, et se démarque notamment par la sécurité de ses équipements et de ses services. L'équipe de Nolinor, qui compte 265 employés répartis dans 6 provinces canadiennes, est composée de pilotes chevronnés, d'agents de bord expérimentés, de régulateurs de vol et des meilleurs mécaniciens de l'industrie.

Nolinor Aviation (ATAI code N5) est une compagnie privée, propriété exclusive de la fiducie familiale Prud'Homme. Pour plus de détails, visitez www.nolinor.com, suivez @nolinoraviation sur Twitter ou connectez-vous sur LinkedIn.

SOURCE Nolinor Aviation

Communiqué envoyé le 30 août 2019 à 08:00 et diffusé par :