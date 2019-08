/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Cérémonie d'ouverture - Kwe! à la rencontre des peuples autochtones/





WENDAKE, QC, le 29 août 2019 /CNW Telbec/ - KWE! À la rencontre des peuples autochtones se déroulera du 30 août au 2 septembre à la place de l'Assemblée-Nationale. Les médias sont invités tout au long de la fin de semaine, mais plus spécifiquement à la cérémonie d'ouverture qui aura lieu ce vendredi:

Le vendredi 30 août à 17h30

Place de l'Assemblée-Nationale



Durant la cérémonie, en plus des prestations de chant de gorge, de danse, de chant traditionnel et de tambours, plusieurs dignitaires prendront la parole : le porte-parole de l'événement, le Dr. Stanley Vollant, Konrad Sioui, Grand Chef de la Nation huronne-wendat, Régis Labeaume, maire de Québec, Ghislain Picard, Chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, le Dr. Abel Bosum, Grand Chef du Grand conseil des Cris du Nord du Québec, Mme Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones au gouvernement du Québec et enfin l'honorable Carolyn Bennett, Ministre des Relations Couronne-Autochtones.

www.kwequebec.com

www.facebook.com/kwequebec

SOURCE Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador

Communiqué envoyé le 30 août 2019 à 08:00 et diffusé par :