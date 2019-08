Suspension de la négociation par l'OCRCVM - MCB

Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui son intention de simplifier sa gamme de fonds, notamment avec 11 propositions de fusion de fonds communs et 5 dissolutions de fonds communs. « La priorité de notre entreprise est de simplifier notre...

Reprise des négociations pour: Société : FAX Capital Corp. Symbole CSE : FXC (toutes les émissions) Reprise (HE) : 09 h 45 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à l'égard d'un titre d'une société...

Reprise des négociations pour : Société : McCoy Global Inc. Symbole TSX : MCB (toutes les émissions) Reprise : 09 h 30:00 HE L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à l'égard d'un titre d'une...

L'urgence de taxer les géants du Web tels que Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft (GAFAM) a été évoquée par l'ensemble des intervenants qui ont participé à la Commission sur l'avenir des médias cette semaine. La députée de Verdun et...

Roy Gori, président et chef de la direction de Manuvie, prendra la parole lors du 20e Sommet financier de la Banque Scotia le jeudi 5 septembre 2019. La présentation devrait débuter à 8 h. Les personnes intéressées peuvent écouter la présentation en...