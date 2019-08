/R E P R I S E -- Avis aux médias - En tournée dans la Mauricie - Le ministre Jean Boulet invite les médias pour le dernier arrêt de sa tournée régionale/





QUÉBEC, le 29 août 2019 /CNW Telbec/ - Le député de Trois-Rivières, ministre responsable de la région de la Mauricie et ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, invite les médias à un point de presse pour échanger avec eux sur les enjeux locaux et régionaux.

Ce point de presse a lieu dans le cadre de la tournée de la Mauricie que M. Boulet a amorcée le 19 août, au cours de laquelle il va à la rencontre des acteurs de différents milieux. La députée de Laviolette-Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif, sera également présente.

Date : 30 août 2019 Heure : 11 h 30



Lieu : Centre Rolland-Bertrand

2183, avenue Saint-Marc

Shawinigan (Québec) G9N 2J4

