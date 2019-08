Nomination du nouveau directeur de l'Insectarium de Montréal





MONTRÉAL, le 30 août 2019 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a entériné la nomination de M. Maxim Larrivée, à titre de nouveau directeur de l'Insectarium de Montréal. M. Larrivée occupait le poste de chef de division, collections entomologiques et recherche à l'Insectarium depuis sept ans. Il débute officiellement ses nouvelles fonctions à compter d'aujourd'hui. Cette nomination fait suite à un rigoureux processus de dotation.

Maxim Larrivée - Parcours professionnel

Passionné d'entomologie depuis son tout jeune âge, Maxim Larrivée est titulaire d'un doctorat en entomologie ainsi que d'une maîtrise et d'un baccalauréat en biologie. Il se spécialise dans l'étude des impacts des perturbations naturelles et anthropogéniques sur la biodiversité de plusieurs groupes d'arthropodes.

Adepte de la science citoyenne, il a fondé et codirige eButterfly, un projet de participation citoyenne qui suit la répartition des papillons au Québec, au Canada et aux États-Unis, ainsi que Mission Monarque, qui se concentre sur la zone de reproduction du papillon monarque au Canada. Il a également mis en place un réseau de suivi des insectes dans le Grand Nord québécois, le projet Sentinelles du Nunavik, en collaboration avec des jeunes des communautés inuites.

Scientifique reconnu et gestionnaire avisé, Maxim Larrivée a dirigé diverses équipes au sein desquelles il a su démontrer son leadership. Il succède à Anne Charpentier, qui est maintenant directrice du Jardin botanique. En collaboration avec ses collègues de la direction d'Espace pour la vie, il collaborera à l'élaboration des stratégies et à l'atteinte des objectifs du service ; il poursuivra également le développement des programmes de science participative et contribuera par son expertise aux chantiers de participation citoyenne.

Citations

« Le parcours de Maxim Larrivée est impressionnant et sa nomination à titre de directeur de l'Insectarium de Montréal est non seulement méritée, elle laisse entrevoir un avenir extrêmement prometteur pour l'un des plus importants musées entièrement consacrés aux insectes en Amérique du Nord. Sous son impulsion, je suis convaincue que le nouvel Insectarium, qui ouvrira ses portes en 2021, saura éblouir les Montréalaises et les Montréalais », a affirmé Laurence Lavigne Lalonde, responsable de la transition écologique, de la résilience, d'Espace pour la vie et de l'agriculture urbaine au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Les nombreuses contributions scientifiques de Maxim Larrivée ont permis de positionner l'Insectarium comme chef de file en matière d'institutions entièrement consacrées aux insectes en Amérique du Nord, a déclaré Charles-Mathieu Brunelle, directeur d'Espace pour la vie. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur son expertise pour poursuivre la mission de l'Insectarium et mener à bien le stimulant projet de sa métamorphose. »

« C'est avec un immense plaisir que j'accepte cette nomination. Je suis très enthousiaste à l'idée de mettre mon expérience et ma passion de l'entomologie au service d'une institution qui a pour mission de mettre en lumière les rôles essentiels que jouent les insectes dans l'équilibre écologique de la planète », a souligné Maxim Larrivée.

En bref

L'Insectarium fait partie d'Espace pour la vie, formant avec le Biodôme, le Planétarium Rio Tinto Alcan et le Jardin botanique de Montréal le plus important complexe en sciences de la nature au Canada .

. Fruit de la détermination d'un passionné des insectes, le notaire George Brossard , l'Insectarium a ouvert ses portes en 1990. Il a rapidement été considéré comme l'un des plus importants musées entièrement consacrés aux insectes en Amérique du Nord.

, l'Insectarium a ouvert ses portes en 1990. Il a rapidement été considéré comme l'un des plus importants musées entièrement consacrés aux insectes en Amérique du Nord. Après avoir présenté de nombreux événements, expositions et autres activités de toutes sortes, et accueilli plus de 8,5 millions de visiteurs, l'Insectarium a fermé ses portes le 11 mars dernier afin de subir une transformation majeure.

L'ouverture du futur Insectarium de Montréal, prévu pour le printemps 2021, invitera son public à de nouvelles rencontres inoubliables avec les insectes.

