On en a marre de crever ! - La stigmatisation tue !

En marge du Tournoi de golf du whip de la Coalition avenir Québec, des représentants de la FSSS-CSN et de la CSN ont réitéré leur demande envers le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). « Lors de notre dernière négociation du secteur...

Le vendredi 13 septembre, Save Your Skin Foundation lancera officiellement le défi 2019 Move for Melanoma. Cette campagne unique invite tous les Canadiens à relever leur propre défi personnel en matière de mouvement (par ex. marcher, courir, faire du...