TFI International annonce une modification à son offre publique de rachat dans le cours normal des activités





MONTRÉAL, Québec, 30 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (TSX : TFII; OTCQX : TFIFF), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a annoncé aujourd'hui que la Bourse de Toronto a approuvé une modification à l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l' « offre ») de TFI International, et par conséquent, TFI International est autorisée à racheter, à des fins d'annulation, jusqu'à 8 300 000 actions ordinaires jusqu'à l'expiration de l'offre le 1er octobre 2019, représentant 9,98 % du flottant des 83 138 867 actions ordinaires de TFI International, en date du 25 septembre 2018. Auparavant, la quantité maximale selon l'offre était de 7 000 000 actions ordinaires. Toutes les autres modalités de l'offre demeurent les mêmes.



En date du 28 août 2019, TFI International a procédé au rachat d'un total de 6 630 000 actions dans le cadre de son offre à un prix moyen pondéré en fonction du volume de 39,59 $ par action. À la fermeture des bureaux le 26 août 2019, TFI International comptait 83 149 055 actions ordinaires émises et en circulation.

TFI International a également annoncé son intention de modifier le plan d'achat d'actions automatique précédemment annoncé avec la Financière Banque Nationale Inc., cette dernière agissant en tant qu'agent de TFI International pour cette offre, afin de refléter l'augmentation du nombre maximal d'actions que TFI International peut racheter dans le cadre de cette offre.

À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique par l'intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes :

la livraison de colis et de courrier;

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique et dernier kilomètre.

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX : TFII) et sur le marché OTCQX aux États-Unis (OTCQX : TFIFF). Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site http://tfiintl.com/fr .

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Exception faite des renseignements historiques, le présent communiqué peut comprendre des informations et des déclarations de nature prospective concernant le rendement futur de TFI International. Ces déclarations sont établies à partir de suppositions, d'incertitudes ainsi que des meilleures évaluations possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Ces facteurs peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter, les fluctuations des résultats trimestriels, l'évolution de la demande de la clientèle à l'égard des produits et services de TFI International, l'incidence des tensions exercées sur les prix par les concurrents, de même que les tendances générales du marché et les changements d'ordre économique. En conséquence, le lecteur est prévenu que les résultats réels pourraient différer des résultats prévus.

Renseignements :

Alain Bédard

Président du conseil, président et chef de la direction

TFI International Inc.

647 729-4079

abedard@tfiintl.com

