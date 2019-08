FPT signe un accord de transformation numérique avec le spécialiste européen de la livraison DPDgroup





FPT, plus importante société informatique d'Asie du Sud-est, a conclu jeudi un accord de transformation numérique avec DPDgroup, le numéro 2 de la livraison de colis en Europe. Non seulement l'accord témoigne des capacités de FPT à opérer au niveau le plus élevé de la chaîne de valeur informatique, mais il est aussi en phase avec son objectif de devenir un fournisseur de premier plan mondial de services de transformation numérique.

L'accord prévoit que FPT examinera le système informatique de DPDgroup avant de planifier et déployer la plateforme technologique numérique IT4EM2 en vue d'améliorer la performance commerciale du transporteur européen dans 12 pays. FPT travaillera par ailleurs avec DPDgroup sur l'analyse des mégadonnées et aidera le client à construite l'architecture de données nécessaire pour devenir une entreprise orientée données. L'ensemble du processus sera guidé par la méthode Kaizen de FPT appliquée au numérique ("Think Big, Start Smart and Small, Scale Fast"), aidant ainsi DPDgroup à se transformer de la manière la plus économique et la plus souple.

Pour Truong Gia Binh, président de FPT : « Ce contrat témoigne de la confiance accordée par DPDgroup à l'expertise de FPT dans la logistique, à ses capacités technologiques, à ses capacités de mise en oeuvre et à sa méthodologie de transformation numérique. Il nous aidera également à devenir l'un des 50 plus importants fournisseurs de services de transformation numérique dans les dix prochaines années. »

« Le monde sera réinventé et exploré. Cela exige que nous soyons plus créatifs et innovants. Nous ne pouvons y parvenir seuls », a déclaré Paul-Marie Chavanne, président de GeoPost, la société holding détenue par DPDgroup.

« Nous avons besoin d'un partenaire et j'espère que FPT est le partenaire privilégié qui nous aidera à entrer de plein pied dans ce nouveau monde », a-t-il ajouté.

DPDgroup, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 7 milliards d'euros l'an dernier, est la filiale internationale du Groupe La Poste, une entreprise française figurant au palmarès Fortune Global 500. La plateforme numérique que FPT se prépare à construire pour DPDgroup devrait permettre à la société d'améliorer son efficacité opérationnelle ainsi que l'expérience client. Au final, cela aidera le transporteur à renforcer sa position de leader de la livraison de colis en Europe et à travers le monde.

La chaîne de valeur informatique inclut le conseil, l'intégration de systèmes, la conception de logiciels, le développement, la maintenance et la programmation. Le conseil se situe au sommet de la chaîne de valeur informatique, c'est aussi le domaine dans lequel les plus grandes entreprises technologiques au monde ? comme IBM, Accenture, Tata, Infosys, etc. ? sont les plus actives.

FPT a établi un partenariat avec DPDgroup en 2018 via plusieurs projets de petite taille et de taille moyenne. La société est aujourd'hui impliquée à divers stades du cycle de vie de la relation client, de la collecte de données au conseil en logistique en passant par l'idéation UI/UX, l'architecture des micro-services, le développement et la réalisation de projets et le soutien à la production.

Après la cérémonie de signature de l'accord, une délégation de haut niveau de La Poste, DPDgroup et de ses filiales a participé à un atelier de FPT consacré à la transformation numérique appliquée à la logistique et à la banque numérique. Cet événement leur a donné un aperçu des capacités technologiques de FPT à travers des « success stories » dans les domaines susmentionnés.

Le marché européen est destiné à rattraper les dernières tendances internationales en matière de transformation numérique. D'après un rapport d'International Data Corporation (IDC), les dépenses pour la transformation numérique en Europe devraient atteindre 378,2 milliards de dollars en 2022, faisant du continent la troisième zone géographique au monde en termes de dépenses de transformation numérique. On s'attend également à ce que les ventes de FPT sur ce marché augmentent de 30 pour cent au cours des prochaines années, la transformation numérique jouant un rôle déterminant.

À propos de FPT

FPT est un groupe international de premier plan de services technologiques et informatiques dont le siège social se trouve au Vietnam, qui réalise un chiffre d'affaires de près de 2 milliards USD et emploie quelque 33 000 personnes. Pionnier de la transformation numérique, FPT propose des services de classe mondiale dans les domaines des usines intelligentes, des plateformes numériques, de l'automatisation robotisée des processus, de l'IA, de l'IdO, de la mobilité d'entreprise, du Cloud, de la RA/RV, des systèmes embarqués, des services gérés, des essais, de la modernisation des plateformes, des applications professionnelles, des services d'application, de l'externalisation des processus métier, et bien d'autres encore. La société a fourni ses services à plus de 600 clients à travers le monde, 100 d'entre eux étant des entreprises figurant au palmarès Fortune 500 dans les secteurs, entre autres, de l'aérospatiale et de l'aviation, de l'automobile, des banques et de la finance, des communications, des médias et services, de la logistique et des transports, des services publics, des biens de consommation emballés, des soins de santé, de la fabrication, des technologies et dans le secteur public. Pour plus d'informations, consultez le site www.fpt-software.com.

À propos de DPDgroup

DPDgroup est le numéro 2 de la livraison de colis en Europe.

DPDgroup combine des technologies innovantes et un savoir-faire local pour proposer des services flexibles et conviviaux aux expéditeurs comme aux acheteurs. Avec son service Predict inégalé, DPDgroup établit de nouveaux standards de commodité en mettant le client au coeur du processus de livraison.

Avec plus de 75 000 experts de la livraison et un réseau de plus de 42 000 points de collecte, DPDgroup livre 5,2 millions de colis chaque jour à travers les marques DPD, Chronopost, SEUR et BRT.

DPDgroup est le réseau de livraison de colis de GeoPost, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 7,3 milliards d'euros en 2018. GeoPost est une société holding détenue par le Groupe La Poste.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 30 août 2019 à 07:20 et diffusé par :