YOOZOO Games annonce sa stratégie pour 2019 et la fin du marathon de jeux épiques d'aide au Programme alimentaire mondial

Pour célébrer son 10e anniversaire, YOOZOO Games a réalisé une impressionnante démonstration dans le cadre de l'exposition Gamescom, pour les fans du jeu, les joueurs et les partenaires industriels, en présentant ses tous derniers titres et stratégie pour l'année prochaine.

Cette année, les participants ont pu découvrir le passionnant titre PI Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac, avant son lancement sur le marché occidental. Au premier semestre 2019, le jeu a enregistré d'excellents résultats après son lancement en Asie, avec plus de 50 recommandations sur la page d'accueil de l'App Store et de Google Play. Il s'agit du jeu RPG ayant généré le plus de revenus à Hong Kong, Taïwan et Macao, se classant régulièrement premier en Asie du Sud-Est, notamment en Thaïlande, en Indonésie et à Singapour.

Liu Wanqin, vice-présidente des publications étrangères chez YOOZOO Games, a déclaré: "Notre département éditions étrangères se fonde sur le lancement mondial de titres célèbres et sur le fait d'apporter des jeux à succès sur le marché occidental. C'est exactement ce que nous avons fait avec Saint Seiya. Cette série de mangas, un grand classique japonais pour enfants, particulièrement apprécié, est désormais culte dans le monde entier."

Alors que les sociétés de jeux chinoises ont dû faire face à une réglementation nationale rigide et à une adaptation ces dernières années, YOOZOO a cherché à accroître ses activités à l'étranger. En 2018, son chiffre d'affaires provenant des activités menées à l'étranger représentait 51,49% de son résultat d'exploitation, grâce à un solide réseau de distribution à l'étranger couvrant plus de 200 pays et régions.

Cette tendance est renforcée par l'acquisition, par YOOZOO, des jeux Bigpoint, basés en Allemagne. YOOZOO Games détient une participation de 100% dans le célèbre développeur de jeux allemand. Bigpoint sert désormais d'intermédiaire pour YOOZOO en Occident, en contribuant à étendre la portée mondiale de la société de jeux chinoise et à stimuler son développement mondial et sa capacité de distribution. En contrepartie, YOOZOO apporte tout un ensemble de ressources de distribution et de publication de jeux, et de connaissances, qui visent à renforcer le positionnement de Bigpoint ainsi que sa capacité de développement de jeux.

En outre, YOOZOO s'est également efforcé de faire un geste en direction des oeuvres de bienfaisance. La société vient de terminer le tout premier marathon de jeux GTarcade Hunger Heroes, dont l'objectif était de récolter des fonds pour l'équipe correspondante au sein du Programme alimentaire mondial, l'application ShareTheMeal. Les joueurs devaient tweeter une photo comportant le hashtag #GTarcadeHungerHeroes, diffuser leur jeu en streaming live ou collectionner des articles de jeu - en échange desquels YOOZOO offrait des repas, au nom de son équipe #GTarcade, dans le cadre du Programme alimentaire mondial. YOOZOO devrait faire un don d'un total de 21.711,25 USD, soit 43.422 repas. Alors qu'il ne s'agit-là que de la première édition de l'événement, YOOZOO espère être en mesure d'améliorer et d'élargir ce projet dès l'an prochain, avec l'implication d'un plus grand nombre de joueurs et davantage de repas partagés avec des enfants souffrant de la faim dans le monde entier.

YOOZOO Games est une société mondiale de divertissement spécialisée dans le développement et la distribution de jeux vidéo. La société a son siège social à Shanghai et possède des bureaux à Londres, Berlin, Hong Kong, Singapour et d'autres grandes villes. Depuis sa création en 2009, YOOZOO a lancé une multitude de produits à grand succès tels Legacy of Discord - Furious Wings et League of Angels, et a forgé un réseau de distribution mondial solide.

