LindaCare s'associe à Philips





La solution OnePulse de LindaCare combinée à la plateforme informatique IntelliSpace Cardiovascular de Philips afin de rationaliser les soins de suivi en milieu hospitalier et à distance pour les patients équipés de dispositifs électroniques cardiaques implantables

LOUVAIN, Belgique et STAMFORD, Connecticut, 30 août 2019 /PRNewswire/ -- Avant le Congrès 2019 de la Société européenne de cardiologie (SEC) (Paris, France, du 31 août au 4 septembre), LindaCare a annoncé sa collaboration avec Philips en vue de combiner la solution innovante basée dans le cloud OnePulsetm de LindaCare, destinée à la surveillance à distance des patients équipés de dispositifs électroniques cardiaques implantables (DECI) avec la plateforme informatique Philips IntelliSpace Cardiovascular . La combinaison harmonieuse de la solution OnePulsetm de LindaCare avec Philips IntelliSpace Cardiovascular permet aux cliniciens d'accéder plus facilement aux données des DECI de leurs patients à distance. Il en résulte un flux de travail global plus homogène, qui inclut la gestion des alertes et le triage, afin d'offrir des soins plus proactifs. OnePulsetm sera disponible sur la plateforme Philips IntelliSpace Cardiovascular plus tard dans l'année.

« Nous menons actuellement une révolution dans le domaine de la surveillance des patients à distance », a déclaré Shahram Sharif, PDG et fondateur de LindaCare. « La solution OnePulsetm intègre de manière unique les transmissions de dispositifs cardiaques implantables, en les rendant plus accessibles au personnel soignant. En combinant OnePulsetm avec la plateforme IntelliSpace Cardiovascular, nous créons une norme leader du secteur dans le domaine du suivi et des soins aux patients équipés d'un DECI. »

« La surveillance et le suivi des patients souffrant d'arythmie cardiaque et équipés d'un DECI s'avèrent souvent complexes, dans la mesure où des données se retrouvent emprisonnées dans différents compartiments qui doivent être examinés de manière individuelle », a déclaré Calum Cunningham, directeur de l'activité d'informatique de diagnostic pour les entreprises chez Philips. « La solution innovante OnePulsetm de LindaCare renforce ces données, et en intégrant OnePulsetm à notre plateforme IntelliSpace Cardiovascular, le personnel soignant peut consulter ces informations supplémentaires dans le cadre de l'historique cardiovasculaire plus large de chaque patient, en lui permettant de prendre les décisions de traitement les plus appropriées pour chaque patient. »

« Cette étape constitue un accomplissement significatif dans le cadre de notre partenariat avec Philips, en créant de la valeur pour les deux sociétés, dans la mesure où ceci accélère notre accès au marché et offre notre innovation aux clients de Philips », a déclaré Shahram Sharif.

La plateforme OnePulsetm rassemble les données des dispositifs électroniques cardiaques implantables de tous les fabricants, en rationalisant la gestion opérationnelle d'une multitude de patients. Le tableau de bord intuitif de OnePulsetm rend disponibles les transmissions de différents dispositifs électroniques cardiaques implantables sur une seule plateforme, en fournissant une automatisation efficiente des flux de travail et une intégration harmonieuse avec les dossiers électroniques des patients. Utilisée dans les principaux hôpitaux d'Europe et des États-Unis, OnePulsetm entend fournir aux patients des soins plus efficients, une facilité d'utilisation pour le personnel soignant, ainsi que des efficiences en termes de coûts pour les organisations et les administrateurs de santé.

Philips IntelliSpace Cardiovascular est une plateforme de gestion des images et des flux de travail basée sur le Web, qui rationalise le flux de travail des services de cardiologie et des hôpitaux, en consolidant des images et des données multimodales, ainsi qu'en permettant un accès à un écosystème ouvert d'applications logicielles cardiovasculaires.

Le Congrès 2019 de la SEC aura lieu au Paris Expo Porte de Versailles, en France.

Retrouvez LindaCare dans l'espace dédié à la santé numérique, au premier étage.

À propos de LindaCare

LindaCare est une société de santé numérique spécialisée dans le développement de solutions logicielles intégrées de surveillance à distance destinées à la prise en charge des maladies chroniques. Créée en 2015 avec pour spécialisation initiale les patients souffrant d'insuffisance cardiaque et d'arythmies cardiaques et équipés de dispositifs cardiaques implantables, LindaCare a enrichi ses solutions pour inclure la fourniture de services technologiques de surveillance des patients à distance, et se développera pour couvrir d'autres domaines relatifs aux maladies chroniques, en intégrant à l'avenir un large éventail de dispositifs médicaux contrôlés à distance. La société exerce ses activités en Europe et aux États-Unis. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.lindacare.com.

