/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Ng annoncera un investissement dans une entreprise locale/





MARKHAM, ON, le 29 août 2019 /CNW/ - L'honorable Mary Ng, ministre de la Petite entreprise et de la Promotion des exportations, visitera Multi-Health Systems Inc. pour souligner l'innovation qui se fait au Canada et annoncer l'octroi d'un financement au titre du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada (PARI CNRC).

Après l'annonce, la ministre Ng sera à la disposition des médias.

Date : Vendredi 30 août 2019



Heure : Arrivée des médias : 10 h 50 (HE)

Allocutions : 11 h (HE)



Lieu : Multi-Health Systems Inc.

36, boul. Apple Creek

Markham (Ontario) L3R 4Y4

Restez branchés

Suivez le Conseil national de recherches du Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @cnrc_nrc; Instagram : @nrc_cnrc; et LinkedIn.

Pour d'autres services et de plus amples renseignements, consultez Canada.ca/ISDE.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA; Facebook : Innovation canadienne; Instagram : @InnovationCDN; et LinkedIn.

SOURCE Conseil national de recherches Canada

Communiqué envoyé le 30 août 2019 à 07:00 et diffusé par :