Media Advisory - Save Your Skin lance le premier défi « Move For Melanoma » au bénéfice des patients atteints de cancer de la peau au Canada





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 30 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le vendredi 13 septembre, Save Your Skin Foundation lancera officiellement le défi 2019 Move for Melanoma. Cette campagne unique invite tous les Canadiens à relever leur propre défi personnel en matière de mouvement (par ex. marcher, courir, faire du vélo, danser, etc.) tout en levant des fonds et en sensibilisant toutes les personnes touchées par le mélanome, le cancer de la peau autre que le mélanome et le mélanome oculaire. Save Your Skin Foundation invite aussi les médias de tout le Canada à participer en créant leurs propres équipes !



Quand : Du vendredi 13 septembre au lundi 16 septembre Comment participer : 1. Inscrivez-vous sur le site Web Move for Melanoma puis : a) Choisissez votre ville, b) Choisissez votre activité (soyez créatif ). Voilà ! C'est parti ! 2. Faites un don via le site Internet Move for Melanoma : vous ne pouvez pas participer à une activité indépendante ou en équipe mais vous souhaitez tout de même soutenir l'événement ? Formidable ! Cliquez sur « Faire un don » pour chercher un ami ou une équipe que vous souhaitez soutenir. Pour tout complément d' informations : https://saveyourskin.akaraisin.com/ui/moveformelanoma2019 Disponibilité de discussions : Trois patients atteints de mélanome situés respectivement en Ontario, dans l'Alberta et en Colombie-Britannique, sont disponibles pour des discussions. Kathleen Barnard, présidente et fondatrice de Save Your Skin Foundation, et également survivante d'un mélanome de stade 4, est aussi disponible pour échanger.

Pour toute demande de discussion ou davantage d'informations, contactez :

Karran Finlay

Ligne directe : 780-717-9996

E-mail : karran@karranfinlaymarketing.com

À propos de SYSF

Save Your Skin Foundation (SYSF) est un groupe national sans but lucratif dirigé par des patients qui lutte contre les cancers de la peau autres que le mélanome, le mélanome et le mélanome oculaire par le biais d'initiatives nationales d'éducation, de plaidoyer et de sensibilisation. Save Your Skin Foundation est déterminée à jouer un rôle actif dans la réduction de l'incidence du cancer de la peau au Canada et à apporter un soutien empreint de compassion à tous les Canadiens atteints du cancer de la peau.

Une photographie accompagnant cette annonce est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8f923ad7-9646-4b10-96e7-ebbbcf610b4c

Une vidéo accompagnant cette annonce est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e361be6f-8516-416e-8757-8bb63efbc5ca





Communiqué envoyé le 30 août 2019 à 06:10 et diffusé par :