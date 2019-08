Pandora dévoile la relance tant attendue de sa marque mondiale





La marque de bijou bien-aimé révèle le nouveau positionnement de sa marque, sa stratégie et son objectif lors d'un événement à Los Angeles.

LOS ANGELES, le 30 août 2019 /CNW/ - Pour coïncider avec le lancement de sa collection d'automne 2019, Pandora a dévoilé son nouveau positionnement mondial avec une vaste gamme d'activations et de partenariats et une nouvelle identité visuelle. La transformation à l'échelle de l'entreprise vise à donner aux gens de partout sur le globe les moyens d'exprimer, de partager et de célébrer ce qu'ils aiment.

En s'appuyant sur les nombreux commentaires de clients qui soulignent que les bijoux sont une expression de l'identité, la marque recouvre de rose le centre-ville de Los Angeles depuis le 28 août et offre une plateforme à ceux et celles qui veulent raconter leur histoire. La couleur rose joue un rôle essentiel dans l'univers de Pandora. On a recours à celle-ci pour souligner l'attitude espiègle, inclusive, personnelle, téméraire, créative et dynamique associée à la marque et à ses consommatrices.

Dans le cadre de ses activations pour relancer sa marque, Pandora a invité C. Finley, l'artiste de graffiti, à diriger un collectif de cinq artistes féminines de la même discipline pour peindre une murale emblématique représentant leurs propres passions. La Street of Loves de Pandora, situé au 1239 South Grand Avenue, sera ouverte au public après l'événement.

En plus des activités de Los Angeles et d'autres activations ailleurs dans le monde, la collection novatrice finie à la main de l'automne 2019 vous propose de nouvelles manières de porter et de collectionner des bijoux grâce au « Pandora O Pendant ». Inspiré des éléments emblématiques du langage stylistique de Pandora, le symbole circulaire représente le pouvoir unificateur des bijoux et des expressions personnelles sans limites. Grâce à une nouvelle approche quant aux charms et aux articles de collection, le pendentif en boucle contient des ornements que l'on peut changer en un tournemain. On peut l'attacher non seulement à des colliers, mais aussi à des sacs, des boucles de ceinture, des souliers ou d'autres endroits qui vous permettront d'exprimer votre style personnel.

Mais ce virage palpitant ne se limite pas uniquement aux bijoux. Réinterprétant Pandora pour une clientèle en évolution, l'expression et l'identité de la marque changent elles aussi, repositionnant l'entreprise pour lui permettre d'accueillir des histoires uniques et personnelles, et de proposer des expériences exceptionnelles à sa clientèle. Le logo léger en caractères majuscules est remplacé par une marque verbale épurée et minimaliste qui conserve néanmoins sa couleur noire et ses lettres symétriques, avec empattements et caractères gras. La couronne sur le « O » de Pandora sert aussi d'emblème autonome de la marque. Sous forme de premier nouveau logo de Pandora depuis sa fondation en 1982, la nouvelle identité visuelle apparaîtra dans tous les canaux de Pandora, de même que dans le cadre de campagnes publicitaires accompagnées de la nomenclature révisée de Pandora qui adopte un ton rafraichissant et moderne.

« En cherchant le juste équilibre entre nos traditions et la modernité, nous continuons à concevoir des bijoux significatifs ayant un objectif particulier, ce qui permet aux personnes de les porter pour montrer ce qu'elles aiment et raconter ce qu'elles sont dans un cadre plus personnel, affirme Stephen Fairchild, directeur de la création et chef de la gestion de la marque chez Pandora. Les collaborations avec les franchises mondiales, les célébrités et les influenceurs soutiendront aussi notre repositionnement », ajoute-t-il.

« Nous avons hâte de dévoiler le nouveau positionnement de notre marque et la nouvelle collection lors de notre événement à Los Angeles. Nous nous engageons à créer des bijoux qui permettent aux femmes d'exprimer les différentes facettes de leur personnalité, non seulement comme souvenirs de moments en particulier, mais aussi comme expressions de ce qu'elles sont et des choses qu'elles aiment, pour unir les femmes au-delà des cultures, des collectivités et des expériences », mentionne Vita Clausen, directrice des RP mondiales chez Pandora.

L'événement mondial de Pandora a eu lieu le 28 août à Los Angeles. La relance de la marque et la collection de l'automne 2019 ont été lancées à l'échelle mondiale le 29 août. On trouve parmi les partenaires de la marque un collectif de femmes inspirantes et aimées de tous - Nathalie Emmanuel, Georgia May Jagger, Halima Aden, Larsen Thompson, Margaret Zhang et Tasya van Ree - regroupées sous le nom des « Pandora Muses » dont la campagne sera diffusée en direct à partir du 29 août sur les médias sociaux de Pandora.

À PROPOS DE PANDORA

Pandora conçoit, fabrique et met en marché des bijoux contemporains finis à la main, composés de matériaux de la plus grande qualité et offerts à un prix raisonnable. Les bijoux Pandora sont vendus dans plus de 100 pays sur 6 continents, dans plus de 7 500 points de vente, y compris 2 700 magasins concept.

Fondé en 1982 et basé à Copenhague, au Danemark, Pandora emploie plus de 26 000 personnes à l'échelle du globe, parmi lesquelles 11 500 travaillent en Thaïlande, là où la société fabrique ses bijoux. Pandora est une société cotée sur le NADAQ de Copenhague au Danemark. En 2018, le revenu total de Pandora s'est élevé à 22,8 milliards de couronnes danoises (environ 3,1 milliards d'euros).

SOURCE Pandora Jewelry, Inc.

Communiqué envoyé le 30 août 2019 à 06:00 et diffusé par :