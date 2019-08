Résumé du jour 7 de l'Équipe parapanaméricaine canadienne : Le Canada accède au match pour la médaille d'or de basketball en fauteuil roulant femmes





Deux médailles à la piscine

Multiples victoires des Canadiens en boccia et parabadminton

LIMA, Pérou, le 29 août 2019 /CNW/ - La récolte de l'Équipe parapanaméricaine canadienne s'élève maintenant à 36 médailles des Jeux parapanaméricains de Lima 2019 après l'addition de deux médailles de bronze jeudi.

TABLEAU DES MÉDAILLES :

Or - 10 Argent - 14 Bronze - 12 TOTAL - 36

FAITS SAILLANTS DE LA JOURNÉE

La victoire de 61-40 du Canada sur le Brésil signifie non seulement que l'équipe féminine de basketball en fauteuil roulant sera du match pour la médaille d'or, mais aussi qu'elle a son billet pour les Jeux paralympiques en main. Elle avait besoin d'un top 2 à Lima pour se qualifier. Le match contre le Brésil a été serré pendant la première mi-temps (23-18), mais les Canadiennes ont creusé leur avance en dominant le troisième quart pour se donner la victoire tant attendue. Arinn Young est la meilleure marqueuse de l'unifolié avec 24 points. Elles disputeront la médaille d'or aux Américaines vendredi.

«?Je suis submergée par l'émotion et je suis reconnaissante que ce soit fait. C'est une belle victoire d'équipe. Nous avons travaillé une minute à la fois et ça a fonctionné. On s'en va à Tokyo!?»

- Arinn Young

«?On veut la médaille d'or. C'est pour ça qu'on se bat. C'est pour ça que nous sommes ici et que nous nous sommes entraînées pendant l'été. Maintenant que nous sommes qualifiées pour Tokyo, la médaille d'or est la prochaine étape.?»

- Cindy Ouellet

Après une course contestée la veille, le Canada a officiellement ajouté une autre médaille de bronze à sa collection jeudi matin au relais 4 x 100 m femmes. Le Canada, représenté par Michelle Tovizi, Colleen Cloetta, Arianna Hunsicker et Krystal Shaw, a grimpé au troisième rang après la disqualification des États-Unis. Pour Tovizi et Cloetta, il s'agit d'une première médaille à Lima 2019.

À la piscine jeudi, Myriam Soliman a décroché sa première médaille des Jeux, le bronze au 100 m S6 femmes en inscrivant un record personnel de 1:44.76. Clémence Paré a terminé au pied du podium du 50 m papillon S5 femmes, et Caleb Arndt en cinquième et septième place du 400 m et du 50 m S13 hommes.

«?C'est vraiment cool. Je ne m'y attendais pas et je suis vraiment contente. Je ne suis pas sûre pourquoi ça s'est aussi bien passé, mais c'est peut-être l'entraînement que j'ai fait cet été.?»

- Myriam Soliman

La dernière marche du podium a échappé de peu à Mitch McIntyre en tennis en fauteuil roulant qui a dû se contenter d'un résultat de 6-3, 6-1 lors du match pour la médaille de bronze. Il a tenu tête à son adversaire, Bryan Barten en première manche jusqu'à ce que l'Américain s'empare du contrôle du match. Son coéquipier Rob Shaw jouera pour la médaille d'or vendredi. Malgré la défaite, Mitch McIntyre s'est dit satisfait de ses Jeux parapanaméricains.

«?Je pense que les installations sont fantastiques et que le public est exceptionnel. C'était spécial pour moi. Au début de la saison, jamais je n'aurais pensé être ici, mais j'ai eu une très bonne saison et j'ai été invité à participer au tournoi. J'ai gagné la première ronde et les demi-finales, et c'est un accomplissement pour moi.?»

- Mitch McIntyre

En goalball, le Canada affrontait les États-Unis en demi-finale masculine pour obtenir la chance de participer au match pour la médaille d'or et obtenir son billet pour Tokyo 2020, mais s'est incliné par un pointage de 6-4. Les deux équipes étaient nez à nez à la mi-temps, mais deux buts tardifs des Américains ont mis fin aux espoirs des Canadiens. Ils joueront pour la médaille de bronze contre le Brésil. Chez les femmes, le Canada a conclu la ronde préliminaire avec une défaite de 4-3 aux mains des Américaines. Elles se mesureront donc aux Brésiliennes en demi-finale vendredi.

À l'occasion de la première journée de compétition de parabadminton de l'histoire des Jeux parapanaméricains, plusieurs Canadiens ont obtenu des victoires importantes. Yuka Chokyu, triple paralympienne en tennis en fauteuil roulant, a remporté son match en simple dans la catégorie WH2 femmes, tout comme Wyatt Lightfoot dans la catégorie SS6 hommes. L'athlète de vingt ans Olivia Meier a eu une journée chargée avec une victoire et une défaite en simple dans la catégorie SU5 avant de joindre ses forces à celle de Pascal Lapointe en double mixte pour récolter deux autres victoires. William Roussy a lui une fiche de 1-1 en simple dans la catégorie SL3 hommes tandis que Bernard Lapointe et Richard Peter, champion paralympique en basketball en fauteuil roulant, la terminent avec une fiche de 1-1.

La ronde préliminaire de boccia a commencé avec 10 matchs de Canadiens pendant la journée. Les bonnes performances n'ont pas manqué avec au moins une victoire pour chacun des sept athlètes. Dans la catégorie BC4, Alison Levine a triomphé de la Colombienne Leidy Chica en l'emportant 11-1 tandis que dans la catégorie BC3, Philippe Lord et Éric Bussière ont également obtenu des victoires décisives par la marque de 9-1 et 11-0, respectivement. La ronde préliminaire se termine vendredi.

Pour tous les résultats du 29 août de l'Équipe parapanaméricaine canadienne, CLIQUEZ ICI.

