INNFOS présente sa gamme d'actionneurs conformes intelligents à la World Robotics Conference 2019





INNFOS, le développeur leader d'actionneurs conformes intelligents (SCA ? smart compliant actuators) pour les robots haute performance, a présenté sa gamme complète de SCA à la World Robot Conference (WRC) 2019, qui s'est tenue à Pékin du 20 au 25 août. Conférence sur les robots la plus influente de Chine, la WRC a réuni plus de 300 experts venus de pays comme la Russie, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Corée, l'Italie, le Canada et l'Australie pour prononcer des discours liminaires et partager leurs idées. La WRC a attiré des leaders mondiaux dans le domaine des robots, venus présenter leurs derniers produits et solutions.

Les SCA d'INNFOS incluent les gammes QDD Pro (avec réducteur d'harmoniques), QDD (avec réducteur planétaire), QDD Lite (réducteur planétaire basé sur des matériaux composites) et DD (sans réducteur). Ces SCA ont mis en avant les technologies avancées d'INNFOS en matière d'intégration, de haute précision, de performance élevée et de contrôle flexible, ainsi que la force d'INNFOS dans le développement d'articulations intelligentes pour les robots.

Sur le marché chinois du matériel robotique, INNFOS est la première société à développer un produit d'asservissement intégré, le SCA d'INNFOS, qui est hautement intégré avec servomoteur, driver haute précision, encodeur haute précision et réducteur haute précision. Basé sur le SCA d'INNFOS, le CloudMinds XR-1 a immédiatement attiré l'attention dans l'industrie lors de son lancement à l'occasion de l'événement MWC2019. Le SCA d'INNFOS a comblé les lacunes techniques en Chine dans le domaine des robots haut de gamme et a jeté les bases techniques pour le développement de la technologie de servocommande en Chine.

Durant la WRC, INNFOS a lancé deux nouveaux produits. Le premier est l'actionneur aplati QDD-NU80, qui est conçu pour les robots quadrupèdes. Le deuxième est la gamme QDD Lite, qui remplace certaines pièces métalliques du SCA standard d'INNFOS par des matériaux composites afin de réduire fortement le coût pour les développeurs de robots.

Les robots ont suscité un grand intérêt dans les milieux de la science et de l'investissement. Aujourd'hui, de nombreux robots quadrupèdes bien connus ont émergé, comme Spotmini de Boston Dynamics, Mini Cheetah du MIT et ANYmal, le premier robot offshore autonome au monde. Ces dernières années, des robots quadrupèdes ont fait leur apparition dans divers concours internationaux consacrés aux robots, et de nombreuses institutions et universités travaillent sur des projets de robots quadrupèdes. Alors que le marché des robots quadrupèdes est sur le point de décoller, la demande pour des actionneurs pour robots quadrupèdes augmentera fortement. INNFOS a pris les devants en lançant le QDD NU80, un SCA conçu spécialement pour les robots quadrupèdes, qui vise à contribuer au développement de ce type de robots.

L'asservissement RC est souvent utilisé dans les jouets robotiques peu exigeants, alors que le servomoteur est plus souvent utilisé dans les robots industriels. Il existe par conséquent un fossé entre les asservissements RC à faible performance et les servomoteurs à haute performance. Au regard de cette situation, INNFOS a lancé la gamme QDD lite, qui comble parfaitement cette lacune. Les développeurs de robots peuvent dorénavant acheter des articulations intelligentes haute performance, fortement intégrées, à des prix très inférieurs, réduisant ainsi fortement leurs coûts de R&D.

Pour un secteur des robots très actif en matière de développement et qui tôt ou tard prospérera, les modèles QDD-NU80 et QDD Lite sont à la hauteur de nos attentes.

