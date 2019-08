Plus de 55 ORC adoptent les applications Veeva Development Cloud





Un nombre croissant d'organisations de recherche sous contrat (ORC) adoptent les applications Veeva Development Cloud de Veeva Systems (NYSE : VEEV) alors que l'ensemble du secteur se mobilise pour améliorer l'efficacité, la conformité et la collaboration avec les sponsors et les sites. Plus de 55 ORC, y compris 6 des 7 ORC les plus importantes au monde, modernisent leurs processus cliniques, réglementaires et de qualité pour accélérer la mise au point de médicaments.

« Grâce à Veeva Vault eTMF, nous avons considérablement amélioré l'efficacité de nos essais en rationalisant les opérations cliniques », a déclaré Julie Ross, présidente chez Advanced Clinical. « Nous pouvons maintenant maintenir un TMF toujours à jour avec une visibilité en temps réel sur les documents et les processus, ce qui nous permet de fournir une meilleure expérience clinique à nos clients et de rester constamment en état de pré-inspection. »

Veeva Development Cloud regroupe, sur une seule plateforme cloud, des suites d'applications qui intègrent les normes cliniques et réglementaires, ainsi que les critères de qualité et de sécurité, ce qui permet aux ORC d'éviter les cloisonnements dans leur écosystème de partenaires. Les ORC adoptent des applications dans Vault Clinical Suite pour accélérer l'exécution des essais, dans Vault RIM Suite pour simplifier les soumissions réglementaires, et dans Vault Quality Suite pour unifier la gestion de la qualité et améliorer ainsi le contrôle et la conformité.

«?Veeva Vault CTMS nous fournit une source unique de données de base cliniques tandis que Veeva Vault eTMF nous permet de rester constamment en état de pré-inspection », a déclaré Vita Lanoce, présidente-directrice générale chez Linical Accelovance. « Avec Veeva Development Cloud, nous pouvons gérer des processus métier de bout en bout plus efficacement et fournir le niveau de performance qu'attendent nos sponsors. »

« En tant que partenaire stratégique des sciences de la vie, Veeva s'est engagé à aider les ORC à améliorer leur collaboration avec les sponsors pour accélérer de bout en bout la mise au point de médicaments », a déclaré Rik Van Mol, vice-président de la stratégie chez Veeva Development Cloud. « Veeva Development Cloud offre aux ORC une solide plateforme pour rationaliser leurs processus métier et soutenir la mission de l'industrie consistant à fournir plus rapidement des traitements aux patients. »

Par ailleurs, Veeva a annoncé aujourd'hui la solution Veeva Vault QMS, qui offre une nouvelle capacité de gestion du risque qualité (GRQ). Pour en savoir plus, consultez le communiqué de presse de ce jour.

