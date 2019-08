Le réseau Celsius introduit les intérêts composés pour les détenteurs de cryptomonnaies





Le réseau Celsius (https://celsius.network/), la plateforme de cryptomonnaies leader de son secteur, annonce aujourd'hui que ses membres pourront gagner des intérêts composés chaque semaine sur les jetons CEL à un taux de 3 % par an.

Les clients basés aux États-Unis seront automatiquement inscrits pour recevoir des intérêts composés hebdomadaires sur les jetons CEL, tandis que les utilisateurs de Celsius situés hors des États-Unis ont la possibilité de recevoir des intérêts sur les jetons CEL ou de continuer à profiter de l'offre internationale actuelle de Celsius : recevoir jusqu'à 30 % d'intérêts en plus sur les dépôts non-CEL payés chaque semaine en jetons CEL.

Les intérêts sur les jetons CEL sont financés avec la trésorerie en jetons de Celsius. Celsius émet des prêts en dollars en convertissant les CEL en USD et génère des revenus grâce au paiement des intérêts des prêts. Comme pour tous les autres jetons pris en charge par la plateforme, Celsius redistribue jusqu'à 80 % de ces revenus à sa communauté de déposants en CEL.

« La priorité est donnée à notre communauté », a déclaré Alex Mashinksy, PDG et fondateur du réseau Celsius. « Nous voulons nous assurer que toute personne utilisant Celsius profite de tous les avantages possibles, mais nous devons également nous assurer que nous le faisons de manière correcte. Notre récente pause et la réintroduction du jeton CEL pour les utilisateurs américains montre notre engagement envers la communauté et notre volonté d'assurer qu'elle bénéficie d'une expérience fluide et, nous l'espérons, d'une expérience rentable ! »

La communauté CEL en chiffres

Près de 30 % des utilisateurs de Celsius ont déjà choisi de recevoir des intérêts en CEL chaque semaine

Plus de 93 % des détenteurs de jetons CEL ont augmenté ou maintenu leur solde de CEL sans effectuer de retrait

Nous avons à ce jour distribué plus de 5 millions de jetons CEL à notre communauté de déposants recevant des CEL

Plus de 10 000 déposants font confiance à Celsius, plus de 350 millions USD en jetons

À propos du réseau Celsius

Le réseau Celsius répond aux besoins financiers des consommateurs d'aujourd'hui dans le monde entier grâce à des revenus d'intérêts élevés et à des prêts à bas coût accessibles via une application mobile. Fondé sur la conviction que les services financiers ne devraient faire que ce qui est dans l'intérêt de la communauté des déposants, Celsius est une plateforme moderne pour laquelle une adhésion donne accès à des services financiers organisés qui ne sont pas disponibles via les institutions financières traditionnelles. Pour de plus amples informations, consultez le site www.celsius.network

