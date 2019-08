Fusion annoncée entre Aimbridge Hospitality et Interstate Hotels & Resorts





Aimbridge Hospitality ("Aimbridge"), la plus grande société de gestion hôtelière indépendante d'Amérique du Nord, et Interstate Hotels & Resorts ("Interstate"), un opérateur multinational indépendant du secteur hôtelier, annoncent ce jour avoir signé un accord définitif de fusion, qui créera un leader mondial des services de gestion hôtelière tierce. L'entité fusionnée gérera un portefeuille de plus de 1 400 enseignes et établissements indépendants, répartis dans 49 États et 20 pays. Les clauses de la transaction n'ont pas été dévoilées.

Ensemble, il est attendu qu'Aimbridge et Interstate auront l'échelle, les ressources et la portée mondiale nécessaires pour renforcer leur offre hôtelière, pour continuer de générer une performance d'investissement et financière supérieure pour les partenaires hôteliers, et pour créer des expériences positives pour les clients. Les propriétaires d'hôtels bénéficieront d'une plateforme internationale; de capacités analytiques optimisés; de collaborateurs de talent; et d'une assistance renforcée, y compris au niveau des ventes, du marketing, de l'e-commerce et de la gestion des revenus. Cette offre optimisée positionnera favorablement la nouvelle société en vue d'une croissance pérenne et d'une expansion internationale.

Dave Johnson, cofondateur et CEO d'Aimbridge, deviendra CEO de la société fusionnée. Michael Deitemeyer, président et CEO d'Interstate, deviendra Global President, et supervisera les opérations internationales et les affaires administratives. La société fusionnée sera un employeur de premier rang dans le secteur hôtelier, avec plus de 60 000 employés assurant un service optimal au niveau mondial.

"Aimbridge est ravi d'avoir l'opportunité de s'allier à Interstate pour nous permettre de générer encore plus de valeur pour nos propriétaires d'hôtels", déclare Dave Johnson, cofondateur et CEO d'Aimbridge. "Notre nouvelle échelle garantira l'accès à des données plus probantes et au meilleur personnel afin de nous démarquer encore davantage comme chefs de file de la gestion hôtelière. Personnellement, je me réjouis à l'idée de travailler avec Mike Deitemeyer, un ami proche et un dirigeant respecté."

"Notre portefeuille unifié nous procure l'excellence et l'expertise requises pour proposer des services inégalés dans toutes les catégories de produits hôteliers", déclare Mike Deitemeyer, président et CEO d'Interstate. "Pour Dave et moi-même, accéder à la réussite passe par nos collaborateurs."

Advent International, un des investisseurs les plus importants et expérimentés en capital-investissement à l'échelle mondiale, a acquis une participation majoritaire dans Aimbridge plus tôt dans l'année et disposera d'une participation majoritaire dans l'entité fusionnée.

"Grâce à cette fusion et sous la propriété d'Advent, Aimbridge et Interstate peuvent élaborer une plateforme différenciant la société fusionnée grâce à l'optimisation de la valeur pour les propriétaires, du personnel de premier ordre et une expansion mondiale", déclare Glenn Murphy, président du conseil d'Aimbridge.

"Nous avons apprécié ce précieux partenariat avec Mike Deitemeyer et l'équipe d'Interstate, et reconnaissons leurs efforts pour positionner Interstate en tant que chef de file mondial dans le secteur de la gestion hôtelière tierce", déclare Ahmed I. Wahla, associé chez Kohlberg & Company, qui détient Interstate depuis 2016.

Sujette à approbation réglementaire et aux conditions de clôture usuelles, la transaction devrait être finalisée d'ici la fin 2019.

Goldman Sachs & Co. LLC et Moelis & Company LLC ont agi en qualité de conseillers financiers et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP a agi en qualité de conseiller juridique d'Interstate. Ropes & Gray LLP a agi en qualité de conseiller juridique d'Aimbridge.

À propos d'Aimbridge Hospitality

Aimbridge est la plus grande société indépendante de gestion hôtelière des États-Unis, avec un bilan éprouvé en termes de rendements pour ses partenaires stratégiques sur une variété de marchés et de cycles économiques. Aimbridge fournit des services de gestion hôtelière, de comptabilité, de gestion des recettes, et une gamme exhaustive de services. Basé à Dallas, Texas, Aimbridge gère actuellement environ 800 hôtels et plus de 100 000 chambres aux États-Unis, au Canada et aux Caraïbes. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.aimbridgehospitality.com.

À propos d'Interstate Hotels & Resorts

Interstate est une société internationale de gestion hôtelière tierce, exploitant des établissements de services complets et partiels, des hôtels de luxe, des complexes touristiques, des centres de congrès et des boutiques-hôtels. Le portefeuille d'Interstate comporte actuellement 600 propriétés dans 15 pays, ainsi qu'une série de projets d'hôtels en phase de construction ou de développement dans le monde entier. Nos opérateurs expérimentés, nos plateformes leader du marché et nos vastes capacités de gestion produisent des expériences exceptionnelles pour nos clients, et des retours optimaux pour les propriétaires d'hôtels et les investisseurs. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.interstatehotels.com.

À propos d'Advent International

Créé en 1984, Advent International est un des investisseurs les plus importants et expérimentés en capital-investissement à l'échelle mondiale. La société a investi dans plus de 345 opérations de capitaux privés dans 41 pays. Au 31 mars 2019, Advent disposait de 36 milliards de dollars d'actifs sous gestion, en plus des 17,5 milliards de dollars récemment levés par son neuvième fonds international, GPE IX. Avec des bureaux sur quatre continents, Advent a mis sur pied une équipe soudée de plus de 195 professionnels des placements en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et en Asie. La société concentre ses investissements dans cinq secteurs clefs: les services commerciaux et financiers; la santé; l'industrie; la vente au détail, les produits grand public et le divertissement; et la technologie, les médias et les télécoms. Après 35 années consacrées aux investissements internationaux, Advent renouvelle son engagement en matière de partenariats avec des équipes de direction pour générer des revenus durables et augmenter les bénéfices pour son portefeuille d'entreprises. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter: www.adventinternational.com.

À propos de Kohlberg & Company

Kohlberg & Company, LLC ("Kohlberg") est une société de capitaux privés basée à New York. Depuis sa création en 1987, Kohlberg a organisé huit fonds de capital-investissement, qui lui ont permis de lever plus de 7,5 milliards de dollars de capitaux propres engagés. Au cours de ses 32 années d'histoire, Kohlberg a réalisé 80 investissements de plateforme et près de 200 acquisitions externes, pour une valeur de transactions cumulée dépassant les 20 milliards de dollars. Pour plus d'informations, rendez-vous sur: www.kohlberg.com.

