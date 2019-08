Invicro nomme M. Hidenori Seshimo au poste de vice-président de Biomarker Services, Japan





Invicro LLC, une société du groupe Konica Minolta et un fournisseur de premier plan de biomarqueurs pour l'imagerie, de services pour les laboratoires centraux (core lab) et de logiciels pour la recherche et le développement de médicaments, a annoncé aujourd'hui la nomination de M. Hidenori Seshimo au poste de vice-président de Biomarker Services, Japan.

M. Seshimo apporte chez Invicro plus de 20 années d'expérience dans la découverte de médicaments, l'imagerie médicale pharmaceutique et les laboratoires cliniques centraux. En mettant l'accent sur la zone Asie-Pacifique et d'autres marchés émergents, M. Seshimo élargira les capacités d'Invicro dans l'imagerie clinique et ses solutions avancées d'imagerie pathologique, dont les services d'immunohistochimie quantitative, grâce à QuanticellTM, la technologie novatrice de Konica Minolta utilisant des points de phosphore intégrés.

« Nous sommes absolument ravis que M. Seshimo fasse dorénavant partie de l'équipe Invicro », a déclaré le Dr Jack Hoppin, cofondateur et PDG d'Invicro. « Alors qu'Invicro renforce ses capacités dans les laboratoires cliniques centraux et ses offres d'imagerie pour les ORC à l'échelle mondiale, M. Seshimo jouera un rôle déterminant pour collaborer avec nos commanditaires du monde entier dans les secteurs de la pharmacie et des biotechnologies en vue de leur fournir des biomarqueurs d'imagerie, des analyses avancées et les meilleurs services pour laboratoires centraux de l'industrie dans tous les domaines thérapeutiques. »

Plus récemment, M. Seshimo était directeur délégué de Bioclinica Japan K.K. ainsi que vice-président régional du développement commercial chez Bioclinica, au Japon, où il a établi et développé son activité d'imagerie médicale pour les laboratoires centraux. Avant Bioclinica, M. Seshimo était le principal chargé de comptes chez Covance, où il a exploré le marché japonais des laboratoires cliniques et appris à répondre et à tenir compte des besoins des clients locaux.

« C'est vraiment enthousiasmant de faire partie d'une équipe avant-gardiste comme celle d'Invicro », a affirmé M. Seshimo. « Invicro est un chef de file industriel mondial au sein des services de biomarqueurs d'imagerie et pour les laboratoires centraux ; je me réjouis à l'idée d'étendre ces capacités, qui ajouteront de la valeur aux projets de recherche clinique de nos clients à travers le monde. »

M. Seshimo est titulaire d'un baccalauréat en ingénierie, d'une maîtrise en ingénierie et a terminé un cours de doctorat, tous axés sur la chimie synthétique et biologique, de l'Université de Kyoto, au Japon. M. Seshimo a obtenu cinq brevets pour des composés développés lorsqu'il était chez Eisai, il a par ailleurs effectué de nombreuses publications pour ses recherches.

À propos d'Invicro

Invicro, dont le siège social est situé à Boston, dans le Massachusetts, a été fondée en 2008 avec pour mission d'améliorer le rôle et la fonction de l'imagerie dans la découverte et le développement translationnels de médicaments dans tous les domaines thérapeutiques. L'équipe multidisciplinaire d'Invicro fournit une gamme complète de services informatiques, d'ingénierie et opérationnels pour l'imagerie. Axée à l'origine sur l'imagerie dans la phase de découverte, Invicro a étendu en 2016 son offre dans la recherche en phase clinique avec l'acquisition de Molecular Neuroimaging, LLC, suivie par celle d'Imanova et de CORE Clinical en 2017. Aujourd'hui, dans le cadre de l'organisme de médecine de précision Konica Minolta et avec sa société soeur Ambry Genetics, Invicro développe et met à profit les dernières approches en matière de biomarqueurs quantitatifs, notamment l'imagerie, la pathologie quantitative et la génomique. L'intégration réussie des équipes découverte et clinique dans les plateformes informatiques logicielles d'Invicro leaders de leur secteur, VivoQuant® et iPACS®, a inspiré une présence forte et croissante sur des marchés allant des essais précliniques aux essais cliniques en phase avancée. Pour de plus amples renseignements, visitez www.invicro.com.

À propos de Konica Minolta

Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta) est une société internationale de technologie numérique dotée de qualités fondamentales dans les domaines de l'imagerie et de l'analyse de données, de l'optique, des matériaux et de la nano-fabrication. Grâce à l'innovation, Konica Minolta crée des produits et des solutions numériques destinés à améliorer les entreprises et la société, aujourd'hui et pour les générations à venir. Dans ses activités de technologies d'affaires, de soins de santé et au contact de l'industrie, Konica Minolta aspire à devenir un fournisseur de valeur intégrée qui met à profit toute son expertise pour offrir des solutions complètes aux problèmes les plus pressants de ses clients, collabore avec ses partenaires pour garantir la durabilité de ses solutions, anticipe et aborde les problèmes de demain et adapte chaque solution afin de répondre aux besoins uniques et spécifiques de ses clients estimés. En exploitant ces capacités, Konica Minolta contribue à l'amélioration de la productivité et à la modification des flux de travaux de ses clients, et fournit des solutions de services de pointe adaptées à l'ère de l'IdO. Basée à Tokyo et présente dans plus de 50 pays, Konica Minolta emploie plus de 43 000 personnes qui répondent aux attentes d'environ deux millions de clients dans plus de 150 pays. Konica Minolta est cotée à la Bourse de Tokyo (TSE4902). Pour de plus amples informations, veuillez visiter : https://www.konicaminolta.com/

