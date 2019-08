Andersen Global s'implante dans son 15e pays en Afrique





Marquant un jalon important de son expansion en Afrique, Andersen Global a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de collaboration avec ATax Advisors Limited (ATax), un cabinet de fiscalité et de conseil de premier plan basé à Maurice, 15e pays africain où l'organisation mondiale est désormais présente.

Basé à Maurice, état insulaire de l'Afrique de l'Est, ATax fournit à ses clients toute une gamme de services de comptabilité, de fiscalité, de paie, d'externalisation et de conseil aux entreprises depuis désormais 15 ans. Le cabinet sert des clients internationaux ayant des besoins dans le monde entier, avec une expertise spécifique au service de clients africains et asiatiques, car Maurice est communément appelé la porte d'entrée de l'Inde, de l'Asie et de l'Afrique.

Ben Lim, l'un des fondateurs d'ATax, ainsi que son équipe jouissent d'une vaste expérience dans divers secteurs, notamment la fabrication, le textile/l'habillement, la construction et la rénovation de biens immobiliers, le secteur médical et pharmaceutique, les pièces de rechange pour automobiles et véhicules motorisés, l'agriculture et l'élevage, le commerce de gros et de détail de biens de consommation, l'hôtellerie et le tourisme, l'éducation, l'externalisation des processus d'affaires, le courtage en douane et l'expédition de marchandises, les bijoux, les jeux d'argent, la restauration, la vente au détail et la gestion d'événements. L'équipe mauricienne possède une vaste expérience de la planification fiscale transfrontalière. ATax est également membre du Mauritius Institute of Public Accountants.

« Nous avons consacré beaucoup de temps et d'efforts à la création d'un cabinet axé sur la fourniture du meilleur service possible et nous traitons nos clients comme s'ils étaient des membres de notre propre famille. Grâce à ces valeurs et efforts simples, nous avons pu grandir en stature et en réputation », a déclaré Ben. « Nous nous réjouissons de cette nouvelle étape pour notre cabinet et sommes impatients de collaborer avec un groupe de collègues répartis dans le monde entier et ayant des vues similaires aux nôtres. »

« Les professionnels d'ATax constituent une équipe de premier plan à Maurice et cette collaboration va nous ouvrir de nombreuses opportunités. Ben a ses racines dans la famille d'Andersen et, de ce fait, les valeurs telles que la transparence, l'harmonie et l'intendance sont profondément ancrées en lui », a déclaré Mark Vorsatz, président du conseil d'Andersen Global et PDG d'Andersen Tax LLC. « Notre dynamique dans la région est en train de s'accélérer et nous allons bénéficier du meilleur ancrage sur ce marché important de l'Afrique. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, l'association Andersen Global compte aujourd'hui plus de 4 500 collaborateurs à travers le monde, et est présente dans plus de 148 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 29 août 2019 à 17:25 et diffusé par :