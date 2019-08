25 000 heures de moins de surveillance de brigadiers à Québec





QUÉBEC, le 29 août 2019 /CNW Telbec/ - Sans avis préalable, ce sont plus de 25 000 heures qui seront coupées en service direct de traverses d'écoliers pour l'ensemble du territoire de la ville de Québec. Les quelque 240 brigadiers scolaires ont reçu les nouveaux horaires coupés par lettre transmise par la Ville de Québec.

« Ces coupures draconiennes vont avoir un impact direct sur les services que l'on rend aux écoliers. Les heures sont déjà très peu nombreuses, et nous ne pouvons nous expliquer la décision des élus. Ces coupures ne sont absolument pas appuyées sur les besoins quotidiens des écoliers de Québec. L'administration n'a fait aucune analyse des différents postes de brigade avant de procéder. Les élus doivent revoir rapidement cette décision avant qu'il n'y ait des conséquences », a déclaré Francine Bédard, brigadière à la Ville de Québec depuis plus de quarante ans et présidente du syndicat des brigadiers (SCFP 1179).

Après analyse, on constate une baisse de 20 % des heures destinées à la traversée des écoliers, soit une moyenne de trois heures par semaine pour chacune des quelque 200 traverses que l'on retrouve sur l'ensemble du territoire.

« Nous comprenons mal la décision de couper sans analyse des besoins. Nous parlons ici d'enfants que nous devons protéger », d'ajouter le conseiller syndical du SCFP, Yanick Labrecque.

