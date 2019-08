La Caisse conclut un investissement dans Healthscope, un exploitant d'hôpitaux privés en Australie





MONTRÉAL, SINGAPOUR et MELBOURNE, Australie, le 29 août 2019 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse) annonce la conclusion d'une entente de coïnvestissement avec Brookfield Business Partners L.P. (Brookfield Business Partners) et ses partenaires institutionnels pour l'acquisition de Healthscope Limited (Healthscope), le deuxième plus important exploitant d'hôpitaux privés en Australie et le plus grand fournisseur de services de pathologie en Nouvelle-Zélande. La Caisse investira plus de 300 M$ AU et détiendra une participation minoritaire importante dans Healthscope. Rappelons que Brookfield Business Partners a annoncé la conclusion de son acquisition de Healthscope en juin dernier.

Healthscope offre une vaste gamme de services de soins de santé multidisciplinaires, allant des soins de courte durée, aux services de réhabilitation et aux soins en santé mentale dans ses 43 hôpitaux privés répartis dans l'ensemble des États australiens. Elle exploite aussi 24 laboratoires de pathologie en Nouvelle-Zélande.

« Nous sommes heureux d'appuyer Healthscope, un fournisseur de soins de santé de premier plan, dans l'expansion de son offre de soins cliniques », a dit Stéphane Etroy, premier vice-président et chef des Placements privés, à la Caisse. « Il s'agit d'une occasion pour la Caisse d'investir dans le secteur de la santé en Australie et d'appuyer une société qui offre des services essentiels, au bénéfice des communautés. »

Présence de la Caisse en Australie

En plus de son investissement dans Healthscope, la Caisse a collaboré avec les fondateurs de Greenstone en 2016 pour faire l'acquisition d'une participation de 44 % dans ce distributeur d'assurance australien de premier plan. La Caisse est aussi actionnaire et partenaire de long terme de Plenary Group, ayant investi dans plusieurs projets australiens réalisés par Plenary depuis 2012. La Caisse a également fait l'acquisition de près de 25 % de Transgrid, le réseau de transmission électrique de l'État de Nouvelle-Galles-du-Sud, et détient près de 30 % du port de Brisbane.

