Invitation aux médias - La ministre Isabelle Charest de passage dans la région du Nord-du-Québec pour parler d'accessibilité au loisir et au sport

La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, sera de passage aujourd'hui à Chibougamau pour rencontrer les élus et partenaires du milieu du loisir et du sport de la région du...

La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, était de passage dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean aujourd'hui pour discuter d'activité physique, de loisir, de sport et de plein air...