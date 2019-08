Le Coopérathon de Desjardins : Une initiative innovante pour répondre à des enjeux de société





Guy Cormier et Chris Hadfield seront du lancement le 2 octobre au Stade olympique de Montréal

MONTRÉAL, le 29 août 2019 /CNW Telbec/ - Desjardins annonce la quatrième édition du Coopérathon, une initiative qui vise à propulser des projets entrepreneuriaux à fort impact social en réunissant des centaines d'acteurs de changement. La compétition débutera le 2 octobre à l'occasion d'un lancement au Stade olympique de Montréal.

Le lancement du 2 octobre

Accessible au grand public, cet événement d'une journée présentera des conférenciers de renommée internationale et une programmation des plus inspirantes sur les thèmes de l'innovation, de l'entrepreneuriat et de l'impact social.

« Je suis très fier de la programmation qui est en lien direct avec nos valeurs d'engagement, d'intercoopération et de solidarité avec le milieu. Ce sera un honneur de recevoir Chris Hadfield et de m'entretenir avec le plus jeune banquier coopératif au monde! » indique Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

Parmi les grandes activités de la journée, on compte notamment :

Une discussion entre Guy Cormier et le jeune Péruvien José Adolfo Quisocala Condori;

Une conférence de Chris Hadfield, premier astronaute canadien ayant marché dans l'espace;

Une conférence de Jessica Jackley, cofondatrice de Kiva, le premier site Web de microcrédit P2P au monde et Chief Impact Officer chez Aspiration Bank;

Une conférence de Nicholas Thompson, rédacteur en chef du magazine Wired;

, rédacteur en chef du magazine ; La première diffusion nord-américaine du documentaire Demain est à nous.

La compétition (2 octobre au 20 novembre)

Adjoint de près d'une centaine de partenaires, le Coopérathon accompagnera des porteurs de projets et des équipes qui souhaitent avoir un impact social dans leurs communautés. Parmi ces partenaires, on compte notamment Deloitte, partenaire officiel, ainsi que la Ville de Montréal, Sollio Agriculture, Hydro-Québec et Prompt qui lanceront des défis aux acteurs de changement du Québec et de l'Ontario. Qu'ils soient étudiants, citoyens, professionnels ou entrepreneurs, ces idéateurs seront invités à mettre sur pied des solutions innovantes qui répondent à des enjeux de société. Les défis ont été développés par des experts dans leur domaine et porteront sur six thématiques : les finances, l'environnement, l'agriculture, l'énergie, la santé et l'éducation.

Une fois les défis lancés et les idées soumises, Desjardins et ses partenaires accompagneront tous les demi-finalistes de la compétition pendant 28 jours. Cet accompagnement personnalisé d'une valeur de 5 000 $ inclura notamment des rencontres, des ateliers et des formations offertes par des experts chevronnés.

La grande finale de la compétition se clôtura le 20 novembre à l'Olympia de Montréal. Au total, une valeur de plus de 100 000 $ en bourse sera remise aux gagnants.

La santé financière, une priorité pour Desjardins

À l'invitation de Desjardins, leader socio-économique canadien, l'édition 2019 du Coopérathon sera le théâtre d'une première alors que les participants se pencheront sur la problématique suivante : comment susciter l'intérêt et la prise en charge de chacun envers sa santé financière?

Plusieurs études démontrent que les Canadiens placent l'argent au sommet de leur liste de facteurs de stress. Le magazine Social Innovation Review de l'Université Stanford indiquait récemment qu'il existe une corrélation entre le stress que représente la précarité financière et la santé des individus. Guy Cormier au sujet du défi Desjardins : « La santé financière passe inévitablement par la sensibilisation et l'éducation. Il est essentiel d'agir en ce sens et c'est pourquoi je lance un défi aux acteurs de changement. Je souhaite qu'ils se réunissent pour réfléchir, et proposent des solutions innovantes qui feront une réelle différence dans la vie des gens. J'ai bien hâte de voir les résultats! »

Pour plus de détails au sujet du Coopérathon ou pour réserver une place au lancement du 2 octobre, visitez le www.cooperathon.ca.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec un actif de 310,9 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos du Coopérathon

Le Coopérathon est la plus grande compétition d'innovation ouverte au monde ayant pour objectif l'impact social. Présente au Canada, en France, en Belgique et au Chili, cette compétition internationale permet de connecter les citoyens, les communautés, les entrepreneurs, les chercheurs et les milieux académiques et institutionnels pour développer, ensemble un futur socialement responsable.

À propos du Coopérathon au Canada

En quelques chiffres, l'édition canadienne représente à ce jour : plus de 2 800 participants, plus de 300 mentors et bénévoles, plus de 260 histoires marquantes et plus de 10 millions de personnes rejointes par le biais des médias sociaux et des médias traditionnels. Grâce à ses six thématiques, le Coopérathon contribue à l'atteinte de plusieurs des objectifs de développement durable des Nations Unies visant à sauver le monde.

